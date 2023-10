John Stamos revela que una niñera abusó sexualmente de él

ESTADOS UNIDOS.- John Stamos, el recordado ‘tío Jesse’ de ‘Tres por tres’, acaba de cumplir 60 años y cómo celebración, ha lanzado su libro “If You Would Have Told Me”. A través de sus páginas, cuenta sus memorias, pero también ha confesado algunos pasajes oscuros de su vida. Uno de los que más ha sorprendido a sus fans es que fue víctima de abuso sexual cuando era un niño.

Nadie sospechaba que este famoso actor había sido víctima de abusos. Lo que se sabe hasta el momento es que esta dolorosa situación habría ocurrido cuando él apenas tenía 10 años y la responsable de este reprochable hecho fue su exniñera.

“Era raro. Fue algo cuando yo tenía, creo, 10 u 11 años. Nunca tendría que haber lidiado con esos sentimientos. (…) Era como si te hicieras el muerto para que se detuvieran. Pero no fue totalmente agresivo. No sé, no fue bueno”, indica el actor en su libro.