No prevén grandes ganancias, vendedores de flores

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Vendedores de flores de cempasúchil, mano de léon, entre otras, no prevén obtener grandes ganancias durante los días de muertos ya que ha disminuido la compra de las mismas en los últimos años.

Comerciantes como Felipe Castillo Andrade dijo que esperan al menos recuperar lo invertido.

Es originario de Tampico y desde hace 40 años se dedica a ese giro.

Él y otros vendedores se instalaron desde el pasado viernes 27 en la calle Aduana, a un costado de la plaza Hijas de Tampico y frente al nuevo mercado Tampico.

“Ya no es como aquellos años, en aquellos años se vendía demasiado, bastante, hoy está muy calmado pero estamos esperando los días buenos que son el 1 y el 2, a lo mejor se mejora, aquí no hay pérdidas, si no ganas de perdido recuperas la inversión”, mencionó.

La flor de cempasúchil es traída del estado de Puebla.

En ese sitio, también hay puestos que venden otras piezas para la elaboración de altares como carbón, copal, veladoras y demás.

Por Benigno Solís/La Razón