“Vamos a poner de pie a Acapulco, ¡me canso ganso!”: López Obrador

MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que se va a levantar Acapulco, en Guerrero, tras la devastación provocada por el ciclón Otis.

El presidente aseguró que "sabemos trabajar para hacer las cosas bien y rápido" y, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de funcionarios "muy responsables", el sector hotelero en Acapulco se recuperará "lo más pronto posible". "Vamos a poner de pie a Acapulco, ¡Me canso ganso!" pic.twitter.com/7M9VPAESzg — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) October 30, 2023

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, un López Obrador visiblemente molesto con las preguntas de los medios de comunicación hizo un recuento de las obras que ha realizado su Gobierno en poco tiempo, equiparándolas con la reconstrucción que se realizará del puerto guerrerense en las próximas semanas.

“¿Qué no hicimos el Aeropuerto Felipe Ángeles en dos años? Qué no vamos a hacer el Tren Maya en cinco años? ¿Qué no vamos a poder levantar Acapulco en muy poco tiempo? ¡Claro!”, dijo.

“Decir que vamos a poner de pie a Acapulco, ¡me canso ganso! ¡Ya, ya!“, puntualizó el presidente, quien siguió con la mañanera tras dar el informe sobre las afectaciones en Acapulco.

El mandatario mexicano dejó en claro que su Gobierno sabe hacer las cosas rápido, y detalló que los mil 500 servidores de la nación, que son personas “con mística” para ayudar al pueblo, están trabajando en el registro de los daños en Guerrero.

“Lo más pronto posible (se reconstruirá Guerrero), nosotros sabemos trabajar para hacer las cosas bien y rápido, y contamos con el apoyo de las Fuerzas Armadas y con servidores públicos civiles muy responsables”, manifestó.

“Eso de que hay mil 500 servidores de la Nación , y van a ser 2 mil, son de los mejores cuadros, de la gente con más mística, con más ideales, con más principios, de los que trabajan casa por casa, de los que se levan sus mochilas y duermen en campamentos, porque le tiene. amor al pueblo, eso es nuestro movimiento”, externó.

El tabasqueño indicó que ayer sobrevoló la zona de Acapulco, además de que supervisó los avances en la ayuda a la población. También avanzó que personal de la Secretaría de Hacienda tendrá una reunión este lunes con hoteleros y restauranteros para levantar lo más pronto posible el puerto.

“Ayer también me trasladé a Acapulco, hice un recorrido por todo Acapulco, lo sobrevolé, estuvimos en los centros de abasto y vamos avanzando. Hicimos una reunión de evaluación en la base naval y ahora les vamos a informar de cómo vamos, cómo se está trabajando”, recalcó.

“Decirles que hoy va también una comisión de Hacienda, del SAT, va el director de Nacional Financiera, Banobras. van a tener reunión con dueños de hoteles, restaurantes, de comercios para ayudar aa que pronto se restablezca la actividad económica y pongamos de pie a Acapulco, se está trabajando bastante, bien y de manera organizada, Vamos a seguir atendiendo”, puntualizó el tabasqueño.

Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, ajustó a 45 el número de muertos por el ciclón Otis, pese a que un día antes autoridades habían detallado 48.

“Tenemos hasta el momento, según el reporte preliminar el lamentable fallecimiento de 45 personas y 47 personas no localizadas, ese es el reporte preliminar”, señaló.

El reporte de víctimas ha sido lento ya que a cuatro días del azote de Otis las autoridades no han llegado a todas las zonas afectadas por el huracán, luego de prácticamente toda la Costa Sur de Guerrero quedara incomunicada por cerca de 24 horas tras el impacto del ciclón.

Otis se intensificó, en menos de 12 horas, de tormenta tropical a huracán categoría 5 para convertirse en uno de los ciclones más potentes en la historia en el océano Pacífico.

CON INFORMACIÓN DE LÓPEZ DORIGA