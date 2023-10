Claudia Sheinbaum pide a legisladores donar un mes de salario a los afectados por Otis

MÉXICO.- Claudia Sheinbaum anunció que pidió a los legisladores de Morena y aliados donar un mes de su dieta para los afectados por el huracán Otis; esto equivale a 25.7 millones de pesos.

“He platicado los coordinadores parlamentarios de Morena, PT y PVEM para que senadores y diputados donen un mes de su salario en apoyo a las personas afectadas”, dijo la morenista en un video que subió a sus redes sociales.

En esta grabación, la próxima candidata presidencial, defendió al gobierno federal, pues recordó las acciones que ha realizado el gobierno federal ante las afectaciones que provocó el huracán, por lo que le pidió que no se use esta tragedia de forma política.

“A quienes dicen que el gobierno no está actuando y quieren usar la tragedia políticamente, la verdad es que están equivocados. No solamente no les está funcionando, sino que no les va a funcionar. Les invito a que se dediquen a ayudar a la población”, mencionó Sheinbaum.

Además recordó que mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá con hoteleros y empresarios para comenzar con el plan de reconstrucción y determinar los apoyos que se requieren para ello.

La donación del mes de salario equivale a 25.7 millones de pesos. Ello porque en total son 275 diputados de Morena, PT y PVEM, quienes ganan al mes 75,763.18 pesos, por lo que en equivalen a 20.8 millones de pesos; mientras en el Senado hay 41 legisladores, quienes obtienen 119,700 al mes, por lo que corresponden 4.9 millones de pesos.

Me he puesto de acuerdo con el presidente de nuestro partido, @mario_delgado y los coordinadores parlamentarios de Morena, PT y Verde para donar un mes de salario en apoyo a las personas afectadas por el huracán Otis. pic.twitter.com/jygvUHcFkr — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 30, 2023

Originalmente los diputados de Morena habían acordado donar dos días de dieta, y los senadores cinco días.

Hasta el momento, el gobierno federal informó que la cifra de fallecidos por el paso del huracán Otis en Guerrero, subió a 48, de los cuales 43 se encontraban en Acapulco y cinco en Coyuca de Benítez además que hay 6 desaparecidos.

