Sin estrategia para recuperar clases perdidas por paro

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Hasta el momento, sigue sin haber una estrategia para recuperar las clases perdidas por el paro magisterial, realizado el mes pasado.

Rogelio Pérez Lara, dirigente del SNTE en Tampico, aclaró que lo que se perdió fue tiempo y no clases.

Dijo que la Secretaría de Educación sugirió que cada plantel implementara una estrategia pero se trató solamente de una invitación.

“De parte del sindicato no hay ninguna estrategia, no hay todavía nada, porque realmente clases no se perdieron, se perdió tiempo, entonces el tiempo a lo mejor más adelante se puede recuperar pero ya que veamos que está avanzando el resultado de los acuerdos que se han tomado porque sí va muy lento”, indicó.

“Hubo una reunión con jefes de sector y supervisores en donde se les sugirió que habría qué reponer y también se les invitó a que cada plantel implementara una estrategia de como hacerlo pero fue una invitación, no fue una orden directa ni obligatorio”, mencionó.

Señaló que cuando se realizó el paro, había un programa de repaso de todo un mes con una semana de evaluación diagnóstica para ver como venían los alumnos del grado anterior.

Además, dijo, en secundarias aún no llegaban los libros de texto.

Por Benigno Solís/La Razón