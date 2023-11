Mata a sus vecinos de edificio por ‘ruidosos’

Un aterrador video capturó el momento en que un vecino enfurecido asesinó a sangre fría a un padre y a su hijastro en el pasillo de un apartamento en Brooklyn (Nueva York) durante una discusión por el ruido el pasado domingo (29 de septiembre) por la noche. Las impactantes imágenes muestran a un hombre vestido completamente de negro caminando enojado fuera del apartamento de sus vecinos del cuarto piso en el 1418 de Brooklyn Ave. en el conocido complejo de viviendas de East Flatbush, hogar de figuras como Barbra Streisand y Michael K. Williams.

En el video, una mujer sale del apartamento y tiene palabras con el vecino, identificado por la policía como Jason Pass, de 47 años. Poco después, su hijo, Chinwai Mode, de 27 años, se une a la discusión. Debido a la falta de audio en el video, el contenido exacto de la discusión es desconocido.

En un momento dado, el padrastro de Mode, Bladimy Mathurin, de 47 años y conductor de autobús escolar y de Uber, sale del apartamento con unas tijeras y se enfrenta airadamente al vecino. A pesar de los intentos de su esposa de alejarlo, Mathurin se acerca al vecino. En ese momento, el vecino saca un arma y apunta a Bladimy.

A father and son have been shot dead in Brooklyn New York

SHOCKING FOOTAGE 🚨🚨🚨

Bladimy Mathurin, 47, and his 27-year-old stepson Chinwai Mode were shot to death on Sunday night, police say by their downstairs neighbor, 47-year-old Jason Pass, whom they had an ongoing noise… pic.twitter.com/mVjRXAQbzi

— DailyVibez (@MyDailyVibez) November 1, 2023