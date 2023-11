Roberto Palazuelos muestra daños en su casa de Acapulco tras paso de ‘Otis’

A más de una semana del paso del huracán Otis en Acapulco miles de viviendas quedaron afectadas, entre ellas las de varios famosos como la de Leticia Calderón o Roberto Palazuelos, quien recientemente mostró cómo quedó su propiedad.

En exclusiva para “De Primera Mano”, el empresario mostró algunas imágenes de su propiedad que es conocida como la Casa de la Ensenada y la cual que pone en renta, pero que por ahora no está siendo ocupada.

En las fotos se ven algunos camastros y sombrillas tiradas en el piso, así como vidrios que eran parte de los ventanales. Por si fuera poco, también se observan palmeras y tierra en algunos de los muebles.

El Diamante Negro señaló que esperará a que el seguro evalué cómo quedó su casa y así cuantificar los daños que sufrió.

Roberto Palazuelos también señaló que afortunadamente su casa no sufrió daños en la estructura, por lo que será más rápido repararla. Además, dijo que espera poder ayudar a todas las personas que perdieron todo tras el paso de Otis.

“Está golpeada, pero no tanto, la voy a levantar rápido, no se me rompió nada de mis estructuras. Yo creo que me protegió la montaña”.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR