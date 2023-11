El agua en el 2024

Tamaulipas se encamina a una crisis hídrica sin precedentes.

No es una exageración: por primera vez, el distrito agrícola 086 en el centro del estado, no tendrá agua para regar; los productores del distrito 029 también sufrirán suerte similar en Xicoténcatl; los del 026 en el Bajo Río San Juan no recibirán agua de El Cuchillo.

En el norte, la situación de las presas internacionales es tan grave que incluso corre riesgo el abasto urbano para las ciudades fronterizas, y en la zona conurbada de Tampico, la estabilidad del sistema lagunario pende de un hilo.

El mismo Secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga, lo ha dicho, la situación actual es crítica y tiende a empeorar, pues la temporada de lluvias terminó y no habrá mayores precipitaciones en los próximos meses que puedan contrarrestar un déficit sostenido de cinco años.

Como resultado de estas condiciones climáticas extremas, el 2024 será un año muy complicado para Tamaulipas.

En Victoria no hay duda de que seguirán los mecanismos para racionar el agua a través de tandeos, porque si bien hay confianza en que inicie la obra de la segunda línea del acueducto, se trata de un proyecto complejo que llevará tiempo echar a andar.

Es la constante de las grandes obras hidráulicas, como el acueducto del Río Pánuco que contribuiría a paliar la sed en buena parte de la entidad, pero que tiene un costo estimado de al menos 40 mil millones de pesos.

Es decir, al menos durante el 2024, el tema del agua será prioridad, estará presente en la discusión pública, y faltaba más, en la agenda político-electoral.

Acaso la buena noticia sea que la población ya tiene experiencia para distinguir entre las propuestas serias y las falsas promesas que incluyen soluciones mágicas.

No hay caminos fáciles para mejorar el abasto de agua en las principales ciudades del estado, y para garantizar mejores condiciones de acceso al líquido en el campo.

Tamaulipas por lo pronto ya cuenta con una Secretaría de Recursos Hidráulicos, lo que demuestra que el tema es prioridad para la administración estatal.

Lo que sigue es que el próximo año, se logren aterrizar los recursos para que inicien cuanto antes los grandes proyectos hidráulicos. Urgen.

Los registros de Morena

Hoy a la medianoche concluye el plazo para que se registren los aspirantes de Morena a ser candidatos por alguna de las ocho diputaciones federales y las senadurías en juego.

Nombres van y vienen, pues serán -otra vez- largas las listas de interesados en competir, aunque muy pocos los que en verdad tienen posibilidades, pues queda claro que la selección de candidatos para la elección federal es prioridad para la 4T.

Ya lo han dicho el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum: ganar la mayoía en el Congreso de la Unión es casi tan importante como retener la Presidencia de la República.