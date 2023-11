Puñalada de Conagua

El plan de reconstrucción del gobierno federal en Guerrero contempla una inversión inicial de 61 mil 313 millones de pesos, pero seguramente habrá más, tras la afirmación de AMLO en sentido de que cuando se trata de beneficiar al pueblo no existe limitación en la aplicación de recursos.

Por supuesto la inversión resulta escasa para los propietarios de hoteles, bares, restaurants, etc, de alto rango a quienes gusta- ría recibir antes que nadie el dinero contante y sonante, como sucedía en la época neoli- beral cuando el tristemente célebre FONDEN era utilizado para abultar bolsillos y cuentas bancarias de políticos y empresarios.

Esto justamente es lo que extrañan en la alianza maldita del PRI, PAN y PRD cuyas dirigencias se duelen de la desaparición del organismo.

La ayuda es de inmediato y en todos los sentidos. De hecho, inició rehabilitando los hogares de las zonas perjudicadas, sobre todo en Acapulco y Coyuca de Benítez donde “Otis” pegó con más furia.

Miles de artículos son entregados con la premura del caso, incluidas estufas, refrigeradores y otros enseres domés- ticos, además del reparto de alimentos, agua y todo a lo que obliga la emergencia. Es una tarea donde elementos del ejército, la marina, guardia nacional e incontables servidores públicos participan de manera ininterrumpida.

Mientras tanto, los buitres de la informa- ción insisten en culpar al supremo gobierno mediante campañas sucias que confirman la mezquindad de quienes utilizan la tragedia como argumento para tratar de desprestigiar a la 4T cuando es claro que los esfuerzos están al máximo para regresar cuanto antes a la normalidad. El restablecimiento de la energía eléctrica es ejemplo de la capacidad de res- puesta oficial.

La gente entiende la preocupación de AMLO. Es razón de que se una para que las acciones sean más contundentes y acordes al humanismo y solidaridad cuando se trata de fenómenos que por su naturaleza son imposibles de controlar, a pesar de previsiones y llamados a tiempo para procurar protección y seguridad.

De manera que la reconstrucción está en marcha aplicando todos los recursos necesa- rios, además de una serie de beneficios direc- tos a la población contenidos en los programas de bienestar que funcionan en el presente régimen. Incluso se pospone pago de créditos de INFONAVIT y todo lo que tenga que ver con el SAT, entre otros.

Lo más importante ahora, es sobreponerse de la pesadilla que afectó a alrededor de un millón de personas.

Por cierto, hasta la mal llamada “suprema corte de justicia de la nación” se burla del dolor humano. Resulta que su presidenta Norma Piña “aceptó” que los 15 mil millones de pesos de los polémicos trece fideicomisos fueran destinados a las víctimas de “Otis”, pero por otra parte un juez de Chihuahua concedió la suspensión que frena la devolución de los mismos a la secretaría de Hacienda a pesar del acuerdo legislativo y la publicación en el diario oficial de la federación. Y luego se ofenden porque los llaman hipócritas.

En el poder judicial están al igual que Er- nesto Zedillo quien en evento organizado por la universidad de Chicago expresó su deseo de que el próximo presidente de México “no mienta ni divida a la sociedad”. ¡Jijo de su tal por cual, ya olvidó que entregó buena parte del patrimonio nacional al extranjero, como los ferrocarriles!

TODOS SOMOS AGUA

Respecto de la negativa de Conagua para el trasvase de “El Cuchillo” a la presa “Marte R. Gómez” este año, Tamaulipas no se cruzará de brazos. Ya se anuncian amparos de parte de los productores de la frontera, pero segura- mente habrá reclamos institucionales para evitar daños mayores a la agricultura.

En serio, de este asunto no sabe uno ya que pensar. ¿A poco AMLO no está enterado de la situación? ¿Qué pasó con las promesas de apoyo? ¿Y qué tal las felicitaciones constantes hacia la paisanada que en la elección anterior se impuso a las amenazas y demás del anterior gobierno, decidiéndose por el saludable y positivo cambio que representa Américo Villarreal Anaya?

El convenio de 1996 y las adecuaciones son de benéfica interpretación para Nuevo León por parte de Conagua. De ahí el derecho a revisión exhaustiva ante la sospecha de que el organismo cedió a las presiones empresa- riales y políticas de los vecinos. No puede ser de otra forma cuando las condiciones actuales de ambas presas son ideales para el trasva- se. ¿Qué hubo nuevo acuerdo? Es correcto, pero funcionaría cuando “El Cuchillo” reciba

a plenitud el líquido aportado por el acue- ducto dos ¿Por qué en todos estos años nadie exigió la construcción de la planta recicladora prometida por los neoloneses que resolvería el problema en definitiva?

SUCEDE QUE

Los(as) dipus locales morenistas más ridículo no pueden hacer y mayor pena no pueden causar. Plis, ya no estorben, ¡mejor lárguense!

Y hasta la próxima.