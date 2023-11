Santiago No Volvió a Casa

Santiago Isaías Rojas no volvió a casa en Valle de Chalco Solidaridad en el estado de México, luego de que el bote donde recorría el río Panuco se hundiera la mañana del 3 de noviembre del 2022.

Irán Estefanía, esposa del hombre que se encuentra aún en condición de No Localizado comparte con La Razón desde el EdoMex, que aún permanece en la memoria de su hija el último recuerdo de su padre.

“Yo me quedé esperando a que volviera Santiago. Ya no volvió a su casa y lo extrañamos mucho, sus niñas y yo. La más grande fue la que me dijo que le pusiera en el altar del día de Muertos. Deje de buscar respuestas. Me resigne de plano”

Luego de un año, dijo que no tuvieron más comunicación con las autoridades a cargo del caso, tras empeorar su estado de salud a causa de poco menos de 3 semanas que estuvieron en la zona sur buscando en el río a Santiago.

“No, ya no se volvieron a comunicar nunca conmigo, ya no me volvieron a contestar mensajes, y ya no se tuvo respuesta de nada”.

La mujer, platica que tras el incidente la empresa a cargo de la contratación de su esposo no se hizo cargo, fue retirado la atención médica en el Seguro Social.

“Me dijeron que yo tenía que hacer un juicio, pero tiene que ser en Veracruz, porque si inicio el caso legal en el Estado de México no me van a hacer caso y allá en Veracruz sería más fácil, pero la verdad es que económicamente no estaba bien para viajar a Veracruz y hacer el juicio. Como no hubo cuerpo encontrado, a mí me tenían que haber seguido pagando, sin embargo, me quitaron hasta el Seguro.

Actualmente, comenta que encontró un empleo y recibe ayuda de su familia para poder seguir adelante con la vida.

SE HUNDIÓ EMBARCACIÓN Y NO FUERON ENCONTRADOS

El día 3 de noviembre aproximadamente a las 10:45 de la mañana se hundió un bote en el río Pánuco, minutos después son rescatadas dos personas y una más encontrada sin vida.

Uno más es llevado en ambulancia a un hospital en donde falleció días después.

Durante las próximas horas son buscados 4 ocupantes más del bote en el río Pánuco.

El 4 de noviembre, a las 8 de la mañana un cuerpo fue localizado en los escollos de piedra de la playa en la zona norte de Veracruz. Fue identificado como Andrés “N” .

El 5 de noviembre a las 7 de la mañana el cuerpo de un hombre fue encontrado a la deriva en las inmediaciones de la Terminal Marítima Madero. La víctima es identificada como Josué “N”.

A partir de ese día y durante más de una semana se realizaron labores intensas de búsqueda y localización que a la fecha no arrojaron resultados para encontrar los cuerpos de Santiago Isaías Rojas y Ramón Amixtlan.

El 15 de noviembre las autoridades federales anunciaron la suspensión de la búsqueda.

Datos

3 noviembre se hundió el bote

3 cuerpos localizados identificados como Josué, Misael, Andrés

1 fallecido en el hospital

1 sobreviviente

2 permanecen desaparecidos

Santiago Isaias Rojas

Ramón Amixtlan

¿COMO SUCEDIÓ?

10: 45

Una alerta se activa en la Central de Emergencias del municipio de Pueblo Viejo, tras el hundimiento de una embarcación con nueve obreros de una compañía de construcción.

10: 48

Los primeros ocupantes son rescatatados por dos tripulantes de la embarcación

11 am

aproximadamente es declarado sin vida en el lugar Misael “N”.

A bordo de una ambulancia es trasladado de urgencia un segundo hombre rescatado en estado crítico e inconsciente al Hospital General de Tampico Dr. Carlos Canseco”.

12 a 18 horas

fueron realizadas labores de búsqueda y rescate de 4 obreros que permanecían en condición de No Localizados.

Elementos de la Secretaría de Marina, Capitanía de Puerto y embarcaciones particulares se sumaron en labores de localización

15 noviembre

Autoridades federales anuncian suspensión de la búsqueda

Familiares de Santiago Isaías Rojas continúan con recursos propios con labores de localización, aunque sin éxito.

José Luis Rodríguez Castro/ La Razón