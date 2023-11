Verástegui va por 917,613 firmas

De acuerdo al tope establecido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, las y los aspirantes a una Candidatura Independiente para competir contra CLUADIA SHEINBAUM PARDO, XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ y la que Movimiento Ciudadano registre, no gastará más de $44.69 por cada una de las 961,405 firmas de apoyo que, por lo menos, deben recabar.

Me refiero a JOSÉ EDUARDO VARÁSTEGUI CÓRDOVA, MARÍA OFELIA EDGAR MARES y demás (7) aspirantes a una Candidatura Independiente a la Presidencia de la República, que desde el pasado 9 de septiembre, andan recorriendo el país (se supone), para recolectar el umbral mínimo de apoyo requerido, señalado por el artículo 371 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

“Para la candidatura de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la cédula de respaldo deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 1% de la lista nominal de electores con corte al 31 de agosto del año previo al de la elección y estar integrada por electores de por lo menos diecisiete entidades federativas, que sumen cuando menos el 1% de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas”, dispone el artículo 371 de la LEGIPE.

No, no es fácil participar como Candidatura Independiente, pues la exigencia de requisitos a cumplir desmotiva y, si pasan esta primera valla, cuando van en busca del umbral mínimo, que para la elección presidencial de 2024 es de 961,405 firmas, se dan cuenta que tienen una desventaja enorme, porque no cuentan con una estructura nacional que ayude a la recolección.

Además, el Consejo General del Instituto que preside GUADALUPE TADDEI ZAVALA, aplica el tope de gastos a respetar en la recolección de las firmas de apoyo, establecido por el artículo 374 de la LEGIPE, recordando que, para este fin, los recursos deben ser privados y de origen “lícito”.

“El Consejo General determinará el tope de gastos equivalente al diez por ciento del establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate”, dispone el artículo 374 en comento.

Si el tope de gastos fijado por el INE para la campaña presidencial de 2018, fue de $429’633,325, entonces el tope para la recolección del umbral mínimo de firmas, es de $42’963,333.

¿Cómo va el avance que tienen VERÁSTEGUI OSTOS, EDGAR MARES y las demás personas aspirantes a la Candidatura Independiente?

Luego de 52 días contados a partir del 9 de septiembre pasado, el reporte del INE señala que JOSÉ EDUARDO presentó 55,250 firmas de apoyo, de las cuales 43,792 aparecen en la Lista Nominal, representando el 4.56% de las 961,405 que tiene como meta mínima.

Mientras que el reporte del INE para MARÍA OFELIA, señala que la dentista de Reynosa y radicada en Victoria, lleva solamente 137 firmas, de las cuales 119 están en la Lista Nominal, equivalentes al 0.01% del umbral mínimo que debe de alcanzar, a más tardar el 6 de enero de 2024.

Haciendo cuentas, VERÁSTEGUI CÓRDOBA promedia 842 firmas de apoyo por día y EDGAR MARES apenas 2 apoyos cada 24 horas.

Promedio que coloca a JOSÉ EDUARDO a la cabeza de las y los 9 aspirantes que buscan una candidatura presidencial por la vía independiente, seguido por el oaxaqueño ULISES ERNESTO RUIZ ORTIZ.

De acuerdo al reporte del INE, al 30/10/2023 el ex gobernador y ex senador de Oaxaca, cargos que obtuvo por el PRI, partido del que fue expulsado en septiembre de 2021, reportó 54,748 firmas de apoyos, de las cuales 31,026 se encuentran en el Listado Nominal.

El también ex diputado local priista, promedia 597 firmas diarias desde el 9 de septiembre en que inició el periodo de recolección de apoyos.

Tomando en cuenta que restan 68 días de los 120 que la ley concede, surge una pregunta obligada: ¿podrá VERÁSTEGUI OSTOS alcanzar las 917,613 firmas que le faltan para llegar al umbral mínimo de apoyos?

La misma interrogante vale para la dentista: ¿podrá MARÍA OFELIA alcanzar las 961,286 manifestaciones de apoyo que le faltan, a más tardar el próximo 6 de enero de 2024?

Si quieren alcanzar esta meta, JOSÉ EDUARDO necesita promediar 13,494 firmas diarias y EDGAR MARES 14,136 cada 24 horas, sin rebasar el tope de gastos y con recursos privados “lícitos” que serán fiscalizados.

Porque si logran la meta, pero rebasan el tope de $42’963,333 el INE aplicará lo dispuesto por el artículo 375 de la LEGIPE y los dejará sin la candidatura para enfrentar a SHEINBAUN PARDO y GÁLVEZ RUIZ, esperando que MC se decida entre SAMUEL o MARCELO.

Un reto difícil de alcanzar, sin duda alguna.