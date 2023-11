Elon Musk gana contratos con la CFE para cubrir México con Internet satelital

MÉXICO.- Meses después de que anunciara la instalación de una planta automotriz de Tesla en el estado de Nuevo León, el empresario Elon Musk planea expandir su presencia en el país, pero esta vez en el sector de las telecomunicaciones. Lo anterior, luego de que Starlink, la firma del magnate de internet satelital, ganó una licitación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para conectar a puntos remotos de México.

Starlink Satellite Systems México ganó el concurso frente a las empresas Tangerine Electronics y Apco Networks por “haber ofertado las mejores condiciones en cuanto a precio”, de acuerdo con el fallo de la licitación de la CFE. El contrato, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, está valorado entre 887.5 millones de pesos y mil 775 millones de pesos, según el documento.

CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) es el plan para conectar a todo el país y llevar el servicio de Internet a regiones remotas del país, como las sierras, donde las compañías no suelen invertir en infraestructura; no obstante, cabe destacar que la CFE ha reconocido que no puede instalar antenas por todo el país, por lo que se ha limitado a garantizar el servicio en las cabeceras municipales.

El contrato de enfoca en adquirir el servicio de conectividad Backhaul satelital de órbita baja y su equipo asociado para poner en marcha infraestructura de telecomunicaciones dentro del programa CFE TEIT y brindar servicios de telefonía móvil en zonas rurales y conurbadas de México que no cuentan con los servicios. Este entrará en vigor una vez formalizado, según el modelo de contrato de la CFE.

Hasta el momento la CFE no ha aclarado si el contrato ya había sido firmado y si Starlink participaba actualmente en algún otro concurso abierto de la empresa estatal. En tanto, Reuters reveló que el fallo de la licitación fue el pasado 18 de octubre y, de acuerdo a los términos, el contrato debía ser formalizado el 20 de octubre; sin embargo, la agencia no ha obtenido una respuesta inmediata al respecto por Starlink.

CFE llevará internet a 20 millones de mexicanos: AMLO

Cabe recordar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a llevar internet a 20 millones de mexicanos, especialmente a habitantes de comunidades rurales sin acceso al servicio, para 2024. “Es un compromiso, que al término de nuestra administración vamos a dejar conectado con internet a todas las comunidades, a todos los municipios del país”, subrayó en conferencia de prensa matutina del pasado 15 de febrero.

De acuerdo con el Gobierno Federal, en 2018 había 531 cabeceras municipales sin conectividad de telefonía e internet, cifra que se redujo a 117 municipios durante la actual administración. El propósito, enfatizó el director general de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, David Pantoja Meléndez, es abastecer totalmente al territorio nacional a finales de 2023.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO