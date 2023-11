Jueza otorga amparo provisional que frena extinción de fideicomisos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Una jueza federal otorgó la suspensión provisional del Decreto que propuso eliminar los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, informó el Director Regional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder judicial de la Federación en Tamaulipas.

El Magistrado Guillermo Cuautle Vargas, explicó que la juzgadora federal con residencia en la Ciudad de México, resolvió la medida provisional al amparo indirecto 1754/2023, promovido por la Asociación.

“Lo que significa que será el resultado de una sentencia constitucional, no de un acuerdo de mayoría ni de planteamiento político alguno, lo que defina el destino correcto de los fondos de los diversos fideicomisos con que cuenta el Poder judicial de la Federación”.

Explicó que en dicha sentencia se analizarán las violaciones al procedimiento legislativo mediante el cual fue aprobado el Decreto, las relativas a los principios de independencia y autonomía judicial, división de poderes, progresividad, seguridad social y derechos laborales adquiridos en favor de los trabajadores de la Judicatura federal.

En Tamaulipas, más de 2 mil trabajadores sindicalizados del Poder judicial iniciaron un paro de labores en rechazo a la reforma que proponía la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos, lo que significó 15,434 millones de pesos.

El Magistrado Cuautle Vargas, informó que además iniciaron gestiones ante organismos internacionales, para que el Estado Mexicano respete los derechos como de no intromisión, no dependencia, no subordinación entre los derechos de un estado democrático.

“Porque las instituciones no se protegen a si mismas, pues ante los ataques inconstitucionales pueden caer una a una, a menos de que sean defendidas oportunamente”.

“Por ello los juzgadoras y juzgadores federales estamos del lado de la democracia y del estad de derechos a través de la defensa del Poder judicial de la Federación”, señaló el Magistrado.

Anunció que también ya valoran la presentación de una demanda de amparo contra la aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024, “previo acuerdo de la directiva nacional y consenso de directivas regionales.

Por Perla Reséndez

Expreso – La Razón