Murió abuelito que comió pintura pensando que era yogurt

La muerte de un ícono de internet ha impactado a los internautas. Esto porque se anunció en la cuenta oficial de Instagram que Bobby, el abuelito que se convirtió en meme, después comer pintura al confundirla con un delicioso yogurt, había pasado a una mejor vida.

En la cuenta oficial de Instagram @itsbobbybiiiiiitch, del abuelito que comió pintura pensando que era yogurt, se anunció hace apenas unos días que el simpático hombre de los memes había muerto el pasado mes de junio de este año, lo cual impactó a los más de 158 mil seguidores.

A través de un video compartido, donde aparece el abuelito catador de pintura por accidente, al confundirla con yogurt, haciendo locuras como peleando contra seres invisibles, saltando, gritando y hasta pateando balones, fue anunciada la triste noticia.

“Hoy habría sido el cumpleaños 92 de Bobby. Para aquellos que no lo saben, falleció pacíficamente mientras dormía este junio. Y aunque se le ha echado muchísimo de menos, realmente vivió una vida larga, feliz, saludable y plena como médico, músico, padre y abuelo”, aparece en el comunicado.

¿Quién era Bobby, el hombre que comió pintura tras confundirla con yogurt?

Bobby era un abuelito retirado, pero experto en psiquiatría; llevaba una vida divertida, simple y sencilla, pero que se convirtió en meme durante el año 2019, tras viralizarse por comer pintura pensando que era yogurt.

En aquel entonces, la nieta de Bobby, compartió en su cuenta de Twitter, ahora X, unas fotografías donde explica que su abuelo había comido pintura verde menta, directo de una cubeta de un litro, tras confundirla con delicioso yogurt.

Pero lo que más llamó la atención de los internautas fue la foto del hombre aparecía con la boca llena de la pintura que comió, mientras expresaba un rostro lleno de tristeza, pues se confundió con el yogurt. Afortunadamente, el abuelito Bobby salió ileso de esta situación y su nieta compartía los divertidos momentos de este personaje de internet hasta hace dos años, que fue el último video antes de morir.

Sooo my grandpa ate half a quart of paint today thinking it was yogurt pic.twitter.com/wzDfDpQgWB

— Alex Stein (@alexsteinnn) February 22, 2019