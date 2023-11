Mayela Laguna habla del supuesto abuso de Enrique Guzmán contra su hija

Enrique Guzmán se encuentra en el ojo del huracán desde hace unos días, cuando hizo polémicas declaraciones sobre el abuso sexual infantil y fue cuestionado sobre un supuesto video en el que aparece realizando tocamientos a una menor de edad, quien sería la hija mayor de Mayela Laguna, ex esposa del hijo del cantante, Luis Enrique Guzmán.

Y aunque el supuesto video no ha salido a la luz, éste fue narrado por el periodista Emilio Morales, exmánager de Sylvia Pasquel. Por lo que, en una reciente conferencia de prensa, Enrique Guzmán fue cuestionado al respecto dando una respuesta que desató más polémica.

El cantante explotó frente a los medios y volvió a negar, tajantemente, que sea cierto.

“¿Tienes conocimiento de esa foto, la conoces? Yo no y me gustaría mucho (ver la foto), porque a mi edad tener relaciones con una niña chiquita… me encanta” y procedió a hacer señalamientos de negación con la cara.

Estas fueron las declaraciones de Enrique Guzmán durante una conferencia de prensa 😯 “A mi edad, tener relaciones con una niña chiquita, me encanta” 👀 *** Vean la cara de Angélica María 🤦🏻‍♀️ *** Recuerdan que la misma nieta lo acusó de haberla tocado 🥺#elgordoylaflaca pic.twitter.com/QIdB3YnGet — 🄸🅅🄾🄽🄽🄴 🄻🄰🄶🄾🦉 (@ivonnelago) November 15, 2023

¿Enrique Guzmán abusó de la hija de Mayela Laguna?

Ante las polémicas declaraciones del cantante, Mayela Laguna rompió en silencio, y en exclusiva para el programa “Sale el Sol” reveló algunos detalles del presunto abuso que el intérprete cometió contra su hija mayor.

“Yo no puedo hablar mucho de esto. Si yo en el momento o algo no hice nada es por mi hija, porque ella no quiso hacerse viral. Me lo suplicó llorando que no quería hacerse viral…”, expresó.

Agregó que el abuso habría ocurrido hace algunos años en una fiesta y que hubo varios testigos y que incluso en su momento se tuvo la intensión de denunciar, además confirmó que si existe un video al respecto.

“Ya pasaron más años de eso y fue en una fiesta, donde sí hubo un… algo, que fue (visto) por todos los de la fiesta, no nada más por mí. Y nadie tiene ese video, nadie, bueno no sé si sigan teniéndolo los de la fiesta, pero nadie tiene ese video… Es un video que en el momento que se habló que se iba a denunciar y que se iban a hacer las cosas. Mi hija, menor de edad, fue la que no quiso, la que me suplicó que no se hiciera y se tomaron otras cartas en el asunto, tanto que hace dos años que yo no veo a mi hija”.

La ex de Luis Enrique puntualizó que no se trató de una violación como tal y que su intención no es esconder un caso de abuso sexual, pero que si hubo tocamientos y reaccionó a las declaraciones de su exsuegro.

“Se me hacen asquerosas, como él. Sinceramente, la verdad que pena para el señor Costa y la señora Angélica María y todos los que están con él que tengan que estar escuchando estas cosas, que la gente tenga que estar escuchando estas cosas, porque hay gente que está sufriendo de abusos de menores de edad, de señores, de pederastas, y no es justo”, concluyó.

Esta no es la primera vez que Enrique Guzmán es señalado por cometer este tipo de violencia, hace un par de años su nieta Frida Sofía aseguró que su abuelo la tocaba cuando era niña, además de que el cantante ha realizado en el pasado declaraciones machistas y misóginas en donde culpó a las mujeres de provocar casos de abuso sexual por vestir con ropa reveladora y ser “muy coquetas”.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR