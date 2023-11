Mujer hace ruidos extraños en el gimnasio y se vuelve viral

La mayoría de las personas suelen compartir sus rutinas de ejercicio que hacen en el gimnasio, con la que suelen llamar la atención de sus seguidores. Lo mismo pasó con una mujer que decidió hacer público lo que estaba haciendo pero de una forma muy particular.

En el video que circula en X, antes Twitter, se observa cómo la mujer se encuentra recostada en una máquina haciendo ejercicio cuando de pronto comienza a hacer unos ruidos extraños, lo que provoca que la mayoría de los presentes, hombres, que se encuentran detrás de ella, volteen a verla para ver lo que está ocurriendo.

Yo que me quiero olvidar de ella y que me encuentro a esta pendeja en el gimnasio.

Todo me recuerda a ella 😓😥 pic.twitter.com/1s2s7BPgw4 — Mexicano de México 🇲🇽 (@Nopal_revenge) November 10, 2023

Video de mujer en el gimnasio es viral

El video de la mujer en el gimnasio ha causado gran revuelo en redes sociales, tanto que ya suma más de tres millones de visualizaciones y cientos de comentarios.

Entre las opiniones se lee:

Después de esto no voy a poder dormir tranquilo.

No en el gimnasio.

Así me escucharé también.

Dime que te faltó atención de tu papá sin decirme.

Qué incómodo.

No es tanto peso para tanto ruido.

Si me llama mi novia y le digo la verdad, no me cree.

Que le finja un poco más.

Solo llamando la atención.

No entiendo cómo a la gente no le da vergüenza hacer eso para grabar contenido.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR