Mujer paga 90 mil dólares por besar en la boca a Ricky Martin, y vaya que lo disfrutó…

CIUDAD DE MÉXICO.- A tan sólo unas semanas de haber anunciado su separación con el pintor Jwan Yosef, en TikTok se difundió un video en el que se observa el instante en el que el intérprete de “La Mordidita” protagoniza un acalorado momento con una fanática que pagó 90 mil dólares, el equivalente a poco más de un millón y medio de pesos mexicanos, por un beso.

En el clip se observa al cantante puertorriqueño mientras se acerca a la mujer -identificada como la empresaria Ana Paola Diniz- preparando sus labios para después cuestionarla sobre el lugar en el que desea se concrete el beso. De inmediato ella le responde que en ese mismo instante, frente a todos, y entonces lo rodea con sus brazos tomando su rostro para tener el control en todo momento con una gran sonrisa.

La verdad tras el beso de Ricky Martin con una fan

El beso ocurrió en 2016 en Sao Paulo, Brasil, durante una gala de beneficencia en la que se realizó una subasta en la que lo recaudado sería destinado a la investigación científica para combatir el Sida. En dicho evento Martin también hizo oficial su relación con el pintor sueco. Pese a ello, el momento se hizo viral de inmediato en TikTok, donde los comentario no se hicieron esperar desatando un intenso debate entre los internautas.

“No se si comprar una casa o un beso de Ricky Martin”, “Ricky Martin no llora, Ricky Martin factura”, “Aquí es el momento justo en que yo digo que el dinero sí compra la felicidad”, “Y yo dando besos gratis”, “Noté a Ricky Martin muy nervioso, y muy corto para 90 mil”, “Cuando tenga dinero no diré nada, pero habrá señales”, “La que puede, puede” y “La plata no te la felicidad, pero ayuda”, fueron algunos de los comentarios.

Con información de Heraldo de México.