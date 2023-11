La disciplinada

Inician los registros de candidatos a las alcaldías y diputaciones locales en Morena, seguramente habrá algunas sorpresas con personajes que ninguna posibilidad tienen de alcanzar un cargo, sólo son el pedacero, que se sube a la marca ganadora.

Dentro de los registros, no causa sorpresa que se anote los alcaldes, como es el caso de EDUARDO GATTÁS BÁEZ, quien desea la reelección en ciudad Victoria.

GATTÁS presenta su solicitud, porque asegura se avanzó en la reconstrucción de ciudad Victoria, recordando que recibió una ciudad destrozada y abandonada por las autoridades panistas.

Sostuvo que en encuestas que se aplican en las colonias y otros sectores de la ciudad lo favorecen, por lo que agradece lo tengan en esa estima.

Dijo que es animado por el legado del gobierno del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y el trabajo del gobernador AMÉRICO VILLARRREAL ANAYA, pero asegura que desde sus aspiraciones apoyará a CLAUDIA SHEIMBAUM, para que obtenga una gran victoria por la presidencia de la república y se continúe con la transformación del país.

En ciudad Victoria se espera una real competencia, donde Morena no puede jugar al desencuentro, pues las fuerzas de enfrente son verdaderas, los candidatos del PAN-PRI y PRD ya se asoman, con ALEJANDRA CÁRDENAS y ÓSCAR ALMARAZ SMER, cualquiera de los dos puede ser el contrincante a la alcaldía.

La fórmula panista-priísta es real, apuntalada por el ex diputado CARLOS MORRIS y hasta ALEX MONTOYA.

Todo mientras los propios morenistas no se ponen de acuerdo y permiten una candidatura que salga lo más limpia posible para EDUARDO GATTÁS, pues Morena necesita de la unidad para ganar la alcaldía, diputaciones, ofreciendo buenos resultados a los candidatos al Senado y la presidencia de la República.

GATTÁS tiene la estructura política y territorial de la ciudad, el nombre de un partido, con el trabajo de un gobernador y presidente.

Otro registro tempranero, fue el de la alcaldesa de Nuevo Laredo, CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, quien refrendó de esa manera su intención de obtener otro periodo al frente de la alcaldía. Al igual que CARLOS PEÑA ORTIZ, quien repite en Reynosa.

La coordinadora de los diputados locales, ÚRSULA SALAZAR MÓJICA se registró como aspirante a la candidatura por la alcaldía de Tampico, pero también hizo lo mismo para el Senado.

Por su parte, el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA presidió el tradicional desfile cívico-deportivo militar con motivo del 113 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en el que se contó con más de 2 mil 600 participantes.

El desfile tuvo una duración de tres horas y media, donde AMÉRICO y su esposa la doctora MARÍA DE VILLARREAL, presidenta del DIF Tamaulipas, los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial y mandos de las Fuerzas Armadas presenciaron el desfile, al igual que las familias que se dieron cita a lo largo del bulevard Tamaulipas.

Al término del evento, el coronel D.E.M. RODOLFO DIZÁN GAYTÁN CORTEZ, comandante del 77º Batallón de Infantería y de la Columna del Desfile dio a conocer el parte de novedades informando que se contó con la participación de: una bandera de guerra, 35 banderas nacionales, 15 escudos de Tamaulipas; 3 jefes, 11 oficiales, 142 de tropa adscritos a la 48/a. Zona Militar; 80 elementos de la Secretaría de Marina, 31 elementos de la Guardia Nacional; 90 elementos de la Guardia Estatal y 54 conscriptos del Servicio Militar Nacional.

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

