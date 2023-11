La hacen de emoción

El registro de aspirantes de Morena a candidatos a alcalde y diputados se abrió ayer en un ambiente de incertidumbre causado por el hermetismo con el que se maneja el proceso.

En ese contexto, no obstante, se ha alcanzado a ver que la regidora Mónica Villarreal se apuntó para la candidatura tanto de alcalde como de diputada federal del VIII, mientras que en Madero todo indica que la postulación para la alcaldía la obtendrá el diputado Erasmo González o Abel Oseguera.

El primero se registró ayer y seguramente el segundo peleará asimismo el lugar en la boleta. Otro que también se registró para buscar el derecho a buscar la presidencia de la urbe petrolera fue el ex priista Jorge Ruvalcaba López

En los círculos políticos se afirma que Claudio de Leija también se habría anotado o lo hará, pero para la diputación local del distrito 20, el subdelegado del Bienestar sabe que poco o nada podría hacer para vencer a Abel y a Erasmo.

El tesorero Carlo González Portes no se registrará para ninguna de las posiciones, apoyará la eventual candidatura de Abel Oseguera, se sabe que le han ofrecido que si este último ganará la elección el 2024 le permitirían al contador repetir otra gestión como responsable de las finanzas municipales.

En Altamira, en cambio, parece que todo está definido en la 4T, los enterados coinciden en que nadie impedirá el alcalde Armando Martínez Manríquez tratar de seguir al frente del ayuntamiento por otro trienio.

En la disputa de las candidaturas de senador, la favorita para amarrar la primera posición, si, como se dice, es una mujer, sería Maki Ortiz Domínguez, si, por el contrario, se optara por un hombre, la obtendrían el alcalde Adrián Oseguera, José Ramón Gómez Leal o el diputado Erasmo González Robledo.

Pero si en el partido que gobierna Tamaulipas no hay nada claro, en la oposición la situación es peor, empezando con que ni siquiera se ha publicado la convocatoria que fijará las reglas de la competencia interna.

En Tampico la novedad más reciente es que alguien está intentando hacer creer que la profesora Magda Peraza Guerra podría entrarle a la lucha albiazul por el puesto de Chucho Nader, versión poco probable.

En el municipio fundado por Doña Cecilia, el elegido de la oposición surgiría entre Alba Verástegui, Andrés González Galván y Joaco, sin embargo, el factor decisivo no sería la popularidad, sino el que disponga del dinero para realizar una campaña electoral competitiva, como la de Turrubiates el 2021.

En el puerto industrial, por otra parte, el dilema se llama Juvenal Hernández. Ninguno de los presuntos aspirantes, Ciro Hernández, Víctor Meraz y Miguel Gómez, competiría al tú por tú con el partido guinda sin el respaldo del ex munícipe

Quizá para mañana miércoles, cuando concluirán los registros, el panorama luzca un poco más despejado.

POR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

jlhbip2335@gmail.com