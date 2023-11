Luis Miguel genera polémica tras besar a una niña en concierto

Luis Miguel besó a una niña durante su concierto en la Arena Ciudad de México y el video que captó uno de los presentes ha generado polémica en redes sociales, puesto que algunos internautas aseguran que el beso que le dio el cantante fue en la boca.

En TikTok circula un video que muestra a Luis Miguel durante su presentación en la Ciudad de México, sin embargo, lo que ha llamado la atención del clip es el beso que le dio a una menor de edad.

La polémica se ha generado entre los usuarios puesto que hay quienes aseveran que el beso que le dio El Sol a la niña fue en la boca, actitud que han reprobado los internautas.

Cabe destacar que por el ángulo del video y por la iluminación, en realidad no se observa de manera lúcida si el beso a la menor fue o no en la boca.

En el video de TikTok se observa que todo sucedió de un momento a otro, cuando Luis Miguel veía a su público y de entre todos, destacó una niña, misma a la que él mismo pidió que se acercara y le hizo señas de un beso. La menor fue acercada al cantante y el beso ocurrió. Al final Luis

Miguel sonrió y siguió agradeciendo a su público.

Cuestionan en TikTok beso de Luis Miguel a niña

El video que circula en TikTok suma ya más de 245 mil reproducciones y cientos de comentarios, entre los que cuestionan a El Sol por el beso a la menor y los que aseguran que fue un momento tierno.

Entre los comentarios se lee:

• A Luis Miguel no lo van a criticar porque besó en la boca a una menor de edad.

• Dónde quedaron los que decían con los niños no.

• Aunque seas Luis Miguel, los niños no se besan en la boca.

• Te amo Luismi pero cómo besas a la niña en la boca.

• Yo estuve ahí, estuvo precioso el concierto.

El Sol en la Arena CDMX

Luis Miguel ofreció su primer concierto en la CDMX de su gira ante más de 20 mil personas que se dieron cita en la Arena. El concierto duró una hora y 40 minutos y, al final, sorprendió la cortesía con la que se dirigió a un grupo de fanáticas y fanáticos que esperaban fuera de las instalaciones.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR