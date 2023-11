“Burro” Van Ranking revela por qué salió de Miembros Al Aire

El famoso conductor de televisión, Jorge “Burro” Van Rankin volvió a dar de qué hablar en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista en la que habló de su inesperada salida del elenco de conductores del programa “Miembros Al Aire”, donde era una de las figuras principales.

Fue hace unos meses cuando el protagonista de la serie “40 y 20” sorprendió a todos sus seguidores al anunciar que quedó fuera de “Miembros Al Aire”. Ahora brindó más detalles sobre el verdadero motivo por el que salió de la transmisión de Unicable.

“Burro” Van Rankin habla de su salida de “Miembros Al Aire”

Hace unos días el canal de YouTube “Pinky Promise” se vistió de gala al tener como invitados estrellas a Yordi Rosado, Jorge “Burro” Van Rankin y a Poncho Vera. Uno de los momentos que generó polémica fue al ser cuestionados sobre el programa “Miembros Al Aire”.

Sin guardarse nada Yordi Rosado dijo que él tomó la decisión de salir de la transmisión por cuestiones de tiempo, sin embargo, la polémica ocurrió después de que “Burro” Van Rankin recordara su controversial salida, dejando un hueco prácticamente imposible de llenar.

Verdaderamente conmovido el también excolaborador del “programa Hoy” dijo que su estancia en “Miembros Al Aire” llegó a su fin, pero aún le guarda mucho cariño. Recordó que era el único conductor que había estado todo el tiempo en el programa.

“Simplemente se acabó mi estancia. Lo respeto y le tengo mucho cariño”, contó.

Segundos después Jorge “Burro” Van Rankin dejó claro que no regresaría al elenco de “Miembros Al Aire”. Detalló que la producción no le dio ni un tipo de despedida, pero mantiene una buena relación con sus excompañeros, del único que no habló demasiado fue de José Eduardo Derbez con quien convivió pocos meses.

“No (regresaría). Ni despedida hubo, no me interesa regresar. José Eduardo está, pero convivimos poco tiempo”, sentenció.



CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO