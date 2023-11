Mujer de 65 años viaja a México para cirugía de estiramiento y despierta con senos y glúteos nuevos

La cirugía estética está en boga ante los increíbles resultados que se obtienen tras someterse a estos procedimientos siempre y cuando los realice un profesional, por lo que son innumerables los llamados que los expertos hacen a fin de que la gente acuda a lugares seguros y evitar en riesgo su salud.

Sin embargo, una mujer estadounidense fue víctima del turismo estético y en un intento por ahorrase algo de dinero, viajó a una clínica bariátrica en Tijuana, México para someterse a una cirugía de estiramiento de la piel, pero al despertar, lo que parecía una estancia breve en el hospital se convirtió en una pesadilla.

Kimberly McCormick de 65 años despertó con implantes mamarios y un levantamiento de glúteos brasileño, lo que ascendió la cuenta a 75 mil dólares, que originalmente serían alrededor de 13 mil.

La señora explicó que fue a un hospital de Tijuana, México, para que le quitaran 90 pulgadas de exceso de piel luego de una cirugía previa para perder peso.

“Llamé a mi hija llorando, porque me desperté con un pecho enorme, que si viviera hasta los 500 años, nunca hubiera querido… entré en quirófano a las cuatro de la tarde. Y al parecer no salí de la operación hasta la una y media de la madrugada”, relató McCormick, quien también experimentó problemas de salud graves después de la intervención pues no tiene piel suficiente para la copa C que le colocaron.

“El levantamiento de piernas, el levantamiento de brazos, el levantamiento de senos y la abdominoplastia, todo estaba marcado y listo para funcionar”, dijo McCormick, recordando los momentos antes de su cirugía.

La hija de la mujer asegura que fue agredida físicamente y expulsada del hospital cuando se enfrentó a los médicos y calificó los hechos como una negligencia postoperatoria, incluyendo la falta de atención médica adecuada y la extorsión por parte del personal del lugar.

A su regreso a Estados Unidos, las autoridades no les ofrecieron ayuda y las dejaron en medio de la desesperación.

“Cuando regresamos a Estados Unidos, no encontramos ayuda. La policía de San Diego se rio de nosotras y me dijo que llamara a la policía de Tijuana”, dijo la hija.

Los médicos estadounidenses dicen que el costo de revertir la cirugía en Estados Unidos sería de unos 75 mil dólares.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR