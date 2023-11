Captan a Drake Bell buscando ofertas del Buen Fin en el Walmart de Naucalpan

MÉXICO.- Drake Bell se ganó al instante el cariño del público mexicano, que sigue de cerca su carrera tanto en la actuación como en la música con proyectos en el territorio nacional. Aunque esta vez fue captado en un supermercado del Estado de México mientras realizaba algunas compras aparentemente aprovechando las ofertas del Buen Fin.

Drake Bell en supermercado de Edomex

El protagonista de “Drake & Josh” ha expresado en más de una ocasión el gran cariño que tiene por México, es tal que incluso grabó uno de sus videos musicales teniendo como escenario la Ciudad de México y convocó a sus fans. Sin embargo, dejó fuera todo el glamour y fue captado en un supermercado de Naucalpan, al parecer sin ningún tipo de personal de seguridad que lo acompañara.

Las fotografías fueron compartidas por una fanática en redes sociales y replicadas por la cuenta de X, antes Twitter, “Soy Naucalpan”. En ellas se observa al cantante en la sección de electrodomésticos y algunas decoraciones de Navidad, todo mientras luce un elegante saco café a cuadros con detalles amarillos, así como una playera de cuello alto y su clásica cabellera de lado.

Drake Bell en famoso programa mexicano

Recientemente se reveló que la exestrella de Nickelodeon participó en el famoso programa “¿Quién es la máscara?” en el que Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Martha Higareda se encuentran como investigadores. Bell ocupaba el personaje de “Bebé Alien” que fue eliminado hace tan sólo unos días unos días.

“Muy increíble experiencia, fue muy divertido para mí. Me encantó mi personaje ‘Bebé Alien’, muy diferente, las coreografías, yo no puedo bailar, fue muy divertido cantar en español (…) Disfruté mucho darle vida a mi personaje, en el momento en el que ponía el disfraz me volvía bebé Alíen”, dijo el actor sobre su experiencia en el programa.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO