César Bono recibió amenaza de secuestro de parte de su inquilina

César Bono expuso a través de redes sociales que desde hace más de un año está intentando desalojar a una mujer llamada Jessica López Rivera de una de sus propiedades en el Estado de México.

El reconocido actor mexicano expresó que su única intención es recuperar la propiedad que le costó tanto esfuerzo y años de trabajo comprar, pues está contemplada en su testamento para sus seres queridos queridos, sin embargo, esta mujer se rehúsa a dejarla.

Es por esto que César Bono pidió apoyo a las autoridades y a medios de comunicación para resolver esta situación, ya que incluso ha recibido amenazas de secuestro en su contra.

Durante una entrevista para Ventaneando, César Bono reveló que en un juzgado fue amenazado de secuestro:

“Ella dijo, alguna vez dijo que yo necesitaba un levantón, que según tengo entendido en el argot de los delincuentes un levantón es que te secuestren. Ella si me amenazó en un juzgado, dijo: ‘Este necesita un levantón’ como diciendo a ver si no le mando a hacer algo”, señaló.

Bono explicó que actualmente la mujer se encuentra fuera de México y lo único que busca es recuperar la propiedad que se encuentra en La Herradura, Huixquilucan, Estado de México.

“La señora está en Colombia por el momento, en bikini, en Cartagena, en un viaje que seguramente le pague yo con la renta que no me ha pagado. Va en contra de una persona de la tercera edad, tan claro que tengo 73 años de edad”, agregó.

Además, el actor apuntó que tiene la intención de resolver el conflicto legal, pero su edad y su salud le juegan en contra para seguir adelante con el litigio.

“No tengo que ir a ningún lado, en primer lugar por mi edad y luego por el problema cardiovascular que tuve. Al tener problemas de movilidad yo no puedo asistir, esto lo está llevando un abogado. Lo que quiero que se salga de mi casa, que sea un patrimonio para mis hijos, mis nietos y no para esa señora que no es de mi familia”, apuntó.

CON INFORMACIÓN DE MILENIO