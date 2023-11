Lis Vega pone un alto a las críticas de Niurka tras llamarla ‘payasito’

Lis Vega volvió a defenderse de los comentarios negativos que hizo Niurka Marcos respecto a su cambio físico. Las vedettes cubanas han tenido diferencias desde hace varios años, sin embargo, esta vez la cantante, de 46 años, le puso un alto a las polémicas declaraciones, pues a pesar de que su compatriota despotricó en contra de ella, decidió mantener la calma y aclarar la situación, mostrando que ya dejó la riña en el pasado.

A pesar de que Lis Vega quiere mantenerse fuera del escándalo por su supuesta rivalidad con la exesposa de Juan Osorio, es la cubana, de 56 años, la que constantemente trae la colación. Hay veces que la prensa le pregunta al respecto, por lo que empieza a hablar de ella y de su aspecto físico, pues hace comentarios desagradables sobre su drástico cambio a causa de las cirugías plásticas que se ha hecho en el rostro.

Lis Vega se defiende otra vez de Niurka

Hace unos días, la cubana se encontró con la prensa y además de hablar sobre su relación con Naldo Uwe, con el que se casó el año pasado; también contestó a los ataques de Niurka, quien había dicho que parecía “payasito” tras sus operaciones. La actriz y cantante se tomó los cometarios de la mejor forma, pues aseguró que admira a su compatriota y que no continuará con esta polémica que quieren revivir entre ambas.

“Yo a Niurka siempre le he mandado bendiciones. Es un tema que hay que preguntarle a ella, no a mí. Yo sigo enfocada en lo mío. Yo soy blindada de muchas cosas negativas. Parece que estoy oyendo hace 30 años y dices chale, otra vez”, señaló Lis Vega, quien también destacó que está en constante cambio, por lo que las personas que convivieron con ella anteriormente, tienen que volver a conocerla.

“Las personas que me conocieron anteriormente y que me han visto anteriormente van a tener que volverme a conocer porque estoy en constante evolución, porque esa persona de la que siempre hablan no tiene nada que ver conmigo, no sé de quién están hablando, no me engancho porque de mí no es”, dijo la también vedette cubana, quien ha tratado de no hacerle caso a las críticas sobre su aspecto.

¿Qué dijo Niurka sobre Lis Vega?

“Mamá Niu”, como también es conocida en redes sociales, constantemente hace comentarios despectivos de Lis Vega, una de las últimas veces fue en el programa SNSerio, en donde reconoció que la protagonista de “Mi verdad” era muy guapa, pero cambió su apariencia en los últimos años.

“Ella era muy linda, no mam… Exageró en todo, ahorita en esa foto se ve bien, hay una en que se le ven los pómulos así, que parece payasito. (…) Lis Vega tenía una cara natural bella. Y déjenme decirles que fueron bonitos, bellos, buenas personas aquí en la producción, porque hay otras fotos en Internet que le dan en la madre”, destacó Marcos en aquel programa.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO