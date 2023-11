Luis Miguel saluda a Peso Pluma y a Nicki Nicole durante su concierto

Luis Miguel sigue triunfando en la Ciudad de México, pues sus cuatro conciertos han tenido grandes momentos, desde el llanto del cantante por ver el fan project de algunos asistentes, quienes le mostraron su cariño a través de unos carteles durante “La Incondicional”, hasta el encuentro más inesperado, pero que nadie sabía que necesitaba con Peso Pluma y Nicki Nicole.

Este sábado el cantante tiene otra vez una cita con los mexicanos en la Arena Ciudad de México, el recinto ubicado en la alcaldía Azcapotzalco donde frente a más de 22 mil personas, Luis Miguel demostrará por qué sigue siendo uno de los artistas más importantes de México pese a una larga ausencia de los escenarios desde diciembre 2018 cuando dio su último show en el Auditorio Nacional.

¡Ni Luis Miguel se pudo resistir a Peso Pluma y Nicki Nicole!

El concierto del viernes por la noche tuvo un gran momento dentro de la gira del intérprete de “La Bikina”, pues en la primera fila se encontraba la pareja del momento: Peso Pluma y Nicki Nicole quienes hace unas semanas escondían su amor, pero ahora ya no reparan en mostrarlo en público y fue así como se les vio juntos en uno de los shows de Luis Miguel, el momento fue captado por varios asistentes, pero también por la cámara de la pantalla central de la Arena CDMX.

Nicki tomaba del brazo a Hassan mientras el cantante daba una excelente presentación arriba del escenario, ambos se mostraron muy atentos e incluso le aplaudieron y fue mientras sonaba “Cuando calienta el sol” es decir, la última canción del show cuando Luis Miguel se acercó para saludar de mano a Peso Pluma y a su pareja, Nicki Nicole, esto fue captado por un asistente que se encontraba en la parte superior.

El momento tuvo diversas opiniones, hubo quienes se emocionaron por el encuentro y aseguraron que Luis Miguel no saluda a cualquier persona, reconociendo que Peso Pluma es alguien sumamente importante en la industria, asimismo, que fue muy buen gesti también haber saludado a Nicki, mientras que otras personas aseguraron que “El Sol de México” ni siquiera los conoce y sólo lo hizo cómo parte de su show.

¿Qué canciones cantará Luis Miguel en la Arena Ciudad de México?

De acuerdo con las presentaciones que ya ha dado Luis Miguel, sus fans podrán escuchar los siguientes temas en sus próximos conciertos:

1. Será que no me amas (The Jacksons cover)

2. Amor, amor, amor (Bing Crosby cover)

3. Suave

4. Culpable o no

5. Te necesito

6. Hasta que me olvides

7. Dame

8. Por debajo de la mesa / No sé tú (Armando Manzanero cover)

9. Como yo te ame / Solamente una vez / Somos novios / Todo y nada / Nosotros

10. Sonríe (‘virtual duet’ with Michael Jackson)

11. Come Fly With Me (Sammy Cahn cover) (‘virtual duet’ with Frank Sinatra)

12. Un hombre busca una mujer / Cuestión de piel / Oro de ley

13. Fría como el viento / Tengo todo excepto a ti / Entrégate

14. El son de la negra / Guadalajara (Mariachi Vargas de Tecalitlán cover

15. La fiesta del mariachi (Mariachi Vargas de Tecalitlán cover)

16. La Bikina (Rubén Fuentes cover)

17. La media vuelta (José Alfredo Jiménez cover)

18. No me puedes dejar así / Palabra de honor / La incondicional

19. Te propongo esta noche

20. Ahora te puedes marchar / La chica del bikini azul / Isabel / Cuando calienta el sol

