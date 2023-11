Maluma aparece cantando con mariachi en calles de San Miguel de Allende

l nombre de Maluma se coló dentro de las principales tendencias de redes sociales la tarde de este sábado, ya que el cantante colombiano aprovechó su visita a México, en donde ofrecerá un concierto en el Flow Fest 2023, para salir a cantar a las calles. De esta manera el intérprete de “Según quién” demostró lo cercano que es con sus fans y con la cultura de los lugares que visita, pues no perdió la oportunidad de presumir su voz acompañado de mariachi.

Maluma canta con mariachi en San Miguel de Allende y nadie lo reconoce

A través de sus cuentas oficiales, Maluma compartió en video cómo se vivió el increíble momento en las calles de San Miguel de Allende, Guanajuato, cuando salió con su estilo urbano tan característico para compartir su emoción de pisar tierra azteca. Pero lo que más llamó la atención de los internautas es que su ídolo se olvidó de sus ya conocidos ritmos del reggaetón para deleitar acompañado del mariachi y con una voz inigualable.

En la grabación se observa al futuro padre de Paris, en la plaza central de San Miguel de Allende mientras canta la famosa canción “Hermoso cariño” de Vicente Fernández, mientras que un grupo de mariachi acompaña al colombiano con la música y con una segunda voz. Sorprendentemente, ninguno de los transeúntes pareció prestar demasiada atención a este encuentro, pues se ve a personas pasar y actuar con normalidad.

Ante ello los fans del famoso no dudaron en dejarle comentarios como “a poco nadie te reconoció”, “por qué no me pasan esas cosas de encontrarme con Maluma en San Miguel de Allende”, “la gente pasando muy tranqui por ahí sin saber que ese es el mero Maluma” y “no es posible que no se haya dado cuenta que era él”. Cabe destacar que para su interpretación desde las calles, el cantante de 29 años cubrió su rostro con un paliacate, algo que hizo menos sencillo que lo reconocieran.

Aunque compartió el video esta tarde de sábado, los hechos ocurrieron el pasado viernes 24 de noviembre, sin que nadie lo notara. “Ayer nos dimos un paseito por San Miguel de Allende y esto pasó”, escribió Maluma en su perfil de TikTok.

Maluma se encuentra en México para dar concierto en el Flow Fest 2023

Aunque para muchos mexicanos la visita de Maluma resultó toda una sorpresa, lo cierto es que para muchos era la más esperada del año, pues el cantante no está como turista visitando nuestro país, sino que se encuentra trabajando. Y es que tiene agendado un concierto en la Ciudad de México, ya que participará en el Flow Fest 2023.

