Así critican en redes a mujer que dice que no puede ser fiel

Recientemente un video en redes sociales está acaparando la atención de propios y extraños, pues la confesión de una mujer ha dado la vuelta al mundo del internet, al confesar que no puede ser fiel.

Así es, la dama en cuestión rompió en llanto tras revelar que nunca ha podido ser fiel a sus parejas; derivado de su declaración, cientos de internautas comenzaron a criticarla y juzgarla fuertemente.

La revelación corrió a cargo de la usuaria en TikTok @oficialdidir, joven que compartió una fotografía de ella mientras está llorando acompañado del texto: “Llorar porque nunca he podido ser fiel a pesar de que ame con todo mi corazón”.

El texto levantó una gran polémica, donde muchos internautas asegura que a eso se le llama tener poca madre, pues aseguran que cuando alguien de verdad está seguro de amar a alguien no puede engañarlo.

Y es que es bien sabido que una de las reglas fundamentales en todas las relaciones es la de no ser desleal, ya que esto perjudicaría la confianza de las personas, sin embargo esta mujer asegura que es complicado.

Cuando amas con todo tu corazón, no eres infiel. No se pueden justificar esas acciones y hacerse la sufrida”.; “Ja, ja, ja, ja, chale unas terapias”; “A eso se le llama no tener madre”, fueron algunos de los comentarios en contra.

Pero como en toda historia siempre hay buenos y malos, otro sector de las plataformas digitales aplaudió la sinceridad de la dama, señalando que la monogamia no es para todos y el ser honesta con las parejas habla bien de ella.

En un mundo donde hay siete mil millones de personas es imposible que solo le guste “uno” a alguien”; “Haces bien, la monogamia no es para todos, y ser honesta con tus parejas habla muy bien de tus valores”; “Pues al menos te diste cuenta que te falta compromiso”, externaron.

Cabe señalar que ante un comentario que decía “ve a terapia”, la joven lo tomó en serio y comentó que ya asiste con un especialista, debido a que tiene “muchos problemas”.

Para cerrar el tema, la chica apuntó que la gente debe de aceptar que hay personas diferentes con pensamientos fuera de lo normalizado en la sociedad.