Mujer muere en extraño accidente tras caer de la ventana de un autobús

Julia de Albuquerque era una de las pasajeras de un autobús en Brasil que tuvo un fuerte choque con un tren; tras el impacto, la mujer salió de una de las ventanas del camión quedando en las vías de la locomotora que siguió su paso y no pudo evitar arrollar a la víctima quien murió en el lugar al ser aplastada por la mitad de su cuerpo.

Al respecto, Ana Rosa, la mamá de Julia, señaló al chofer del camión como el principal responsable del accidente que mató a su hija, al acusarlo de negligente, “no fue un accidente, fue un delito”, aseguró la mamá de la víctima quien dijo que su hija llevaba ropa a una tienda de segunda mano cuando sucedió el accidente.

¿Por qué chocó el autobús con el tren en Brasil?

Julia tenía 37 años de edad, y fue la única persona que murió en el fuerte choque que dejó a por lo menos cuatro personas con heridas fuertes, las cuales fueron identificadas como Nildete Antunes Vitor, Julio Botelho Fernandes, Janderson Rodrigues da Costa y Pedro Domiense Campos, según medios locales.

El conductor del autobús fue identificado como Pedro Domiense de 42 años de edad, quien tras el accidente quedó en shock y sufrió una crisis nerviosa. De acuerdo con testigos citados por el medio local Metrópoles, el autobús no pudo cruzar a tiempo las vías por lo que fue impactado en la parte de atrás por parte del tren.

El fuerte golpe provocó que Julia de Albuquerque quien estaba cerca de una ventana del autobús saliera del camión y cayera a las vías del tren donde pasó encima de ella quitándole la vida. El ferrocarril advirtió al chofer del autobús que iba a pasar al sonar su bocina; sin embargo, no logró evitar ser golpeado provocando la muerte de la mujer.

As câmeras de segurança do ônibus que foi atingido por um trem, na sexta-feira (17/11), mostram o momento do acidente. Júlia de Albuquerque Violato, de 37 anos, morreu após ser lançada para fora do veículo e atropelada pelo trem. Leia mais em: https://t.co/NPLRrATVsX pic.twitter.com/WoKXmGafWI — Acorda DF (@acorda_df) November 20, 2023

El chofer del autobús fue detenido, mientras que la madre de Julia la recordó como la persona que siempre la ayudó ya que necesitaba su ayuda al ser una adulta mayor. Tras el accidente, hace algunos días se llevó a cabo el sepelio de Julia mientras la investigación sobre su muerte sigue abierta.

“Ella siempre decía que no quería morir antes que yo. Se preocupaba mucho por mí. Me amaba tanto. No sé cómo voy a vivir sin ella”: Ana Rosa.