Ellos son los famosos que estarán en la bioserie de “Chespirito”

En los últimos años se ha especulado demasiado sobre el lanzamiento de la serie inspirada en la vida y trayectoria de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido en la industria como “Chespirito”, uno de los comediantes más famosos en México y varios países de América Latina.

Fue gracias al trabajo que hizo en producciones como “El Chavo del Ocho” y “El Chapulín Colorado” donde “Chespirito” se consagró como uno de los comediantes más importantes en nuestro país. Tras su fallecimiento han surgido distintos rumores del lanzamiento de su bioserie.

¿Qué famosos estarán en la bioserie de “Chespirito”?

La mañana de este miércoles 29 de noviembre el programa matutino “Sale El Sol” compartió una entrevista con Roberto Gómez Bolaños, hijo de “Chespirito”. Durante la plática fue cuestionado sobre el lanzamiento de la bioserie del creador de “El Chavo del Ocho”.

En este sentido el reconocido productor brindó algunos detalles de las personas que colaborarán en la serie de “Chespirito”. Dijo que María Antonieta de las Nieves “La Chilindrina” y Edgar Vivar “El Señor Barriga” si tendrán una participación en la producción.

“Sí estará (“La Chilindrina”), también Edgar Vivar con cierta participación”, contó el productor.

Finalmente y sin brindar más detalles el hijo de “Chespirito” prefirió no hablar de la posible participación de Florinda Meza en la bioserie de “Chespirito”. Lo que sí dijo ante las cámaras es que Carlos Villagrán “Kiko” no estaría en la producción pues hasta el momento no existe ningún tipo de acercamiento.

“De eso no voy a platicar. No creo, no hay acercamiento”

¿Cuándo saldrá la bioserie de “Chespirito”?

Hasta el momento no se sabe la fecha exacta el estreno de la serie inspirada en la vida de “Chespirito”, sin embargo, distintos medios aseguran que podría ser en 2024 y estaría disponible en una plataforma de streaming.

