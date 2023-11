Fallece a los 30 años ‘Villano Fitness’, fisicoculturista e influencer

La repentina muerte del fisicoculturista e influencer español Alfredo Martín, mejor conocido como Villano Fitness fue confirmada por su pareja, la también deportista Vera Schoeder quien publicó un mensaje a través de sus redes sociales con el objetivo de frenar las especulaciones en torno a su muerte el pasado lunes, por lo que pidió a sus seguidores “máxima discreción” y respeto durante algunas semanas.

“Prefiero hacer una historia antes de que se cree más morbo y más gente me pregunte y escriba”

Fue así como Vera hizo la petición a sus seguidores que no le pidieran más detalles sobre la muerte del influencer de 30 años también conocido como Héroe Fitness quien en YouTube sumaba ya más de 230 mil suscriptores. Asimismo, en una publicación que compartió su pareja en Instagram, recordó los buenos momentos que tuvo con él y lo difícil que será seguir con su ausencia.

“No sé que es tocar fondo porque nunca se me ha muerto nadie tan cercano, pero estoy descubriendo que lo que viene después de la pérdida es mucho peor… el regreso a un hogar vacío, la falta de respuesta cuando te digo te amo en voz alta, el anhelo por tus caricias, tu sonrisa, seria pero cariñosa, tu calidez, tu abrazo, tus besos, todas las cosas cotidianas que hacíamos juntos, el despertar en una casa vacía que alguna vez fue compartida”.

¿Quién era Villano Fitness?

Hasta el momento, la pareja del deportista no ha dado a conocer las causas de su muerte, aunque las sospechas han girado en torno a su estado de salud, pues Villano Fitness solía defender el uso de sustancias químicas y anabolizantes para mejorar en rendimiento muscular en sus entrenamientos, lo cual compartía a través de sus redes sociales, específicamente en YouTube e Instagram.

Así también lo confirmó Jordi Wild, el también youtuber español quien le dedicó unas palabras tras enterarse de su repentina muerte y destacó que era una gran persona, pero que estaba arriesgando su vida con el estilo de entrenamiento que llevaba.

“No sé qué le ha pasado, pero si ha sido por el uso de sustancias (que quizás no), esto da para reflexionar sobre la normalización del uso de anabolizantes en los últimos años, pero ahora simplemente mis condolencias a la familia”

Si no es una broma de mal gusto, que en el fondo me gustaría, ha fallecido Villano Fitness.

Tuve el placer de entrevistarle hace tiempo, y fue un tío espectacular y sincero, que era consciente de que se la jugaba con su estilo de vida. Siempre fue realista con esto.

No sé qué le… pic.twitter.com/lmKGZNSlIY

— Jordi Wild (@JordiWild) November 28, 2023