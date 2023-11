Sebastián Zurita revela por qué no fue a la boda de Michelle Salas

Fue el pasado 15 de octubre cuando Michelle Salas llegó al altar para unir su vida en matrimonio a la de su ahora esposo, el empresario Danilo Díaz, se sabe que la fiesta estuvo espectacular, sin embargo, la presencia de Luis Miguel, padre de la novia fue lo que más dio de qué hablar, pues había mucha incertidumbre si el cantante acompañaría a su primogénita en este día tan especial.

Y es que los invitados a la boda de Michelle salas fueron seleccionados minuciosamente, y aunque fueron pocos los famosos que asistieron algunos de ellos decidieron no ser parte de este momento tan especial, entre ellos Sebastián Zurita quien además de ser amigo de la novia, es hijo de la actual pareja de Stephanie Salas mamá de la protagonista de esa noche.

Por qué no fue Sebastián Zurita a la boda de Michelle Salas?

Como lo mencionamos anteriormente, fueron pocos los invitados del gremio artístico a la boda de Michelle Salas, incluso algunos aseguran que la novia no contempló a su famosa tía Alejandra Guzmán.

Sin embargo, Michelle Salas sí invitó a Sebastián Zurita con quien tiene una gran amistad pues se conocen desde hace varios años, sin embargo, el joven actor decidió no asistir a dicho evento, y fue él quien recientemente reveló las razones que lo llevaron a tomar la decisión.

“No, no fui, no pude llegar, me invitó Mich pero se me complicó con la chamba pero supe que fue un bodón”, dijo Zurita para el programa De primera mano.

Pese a la ausencia del histrión, éste asegura que tiene una muy bonita relación tanto con Michelle Salas como con la media hermana de ésta Camila Valero y le pesa mucho no haber podido ser parte de la gran celebración de la hija de Luis Miguel.

“Yo a las chicas las conozco desde que somos chiquititos, entonces somos como de esas familias que hemos crecido en este negocio de alguna manera, entonces tenemos mucho de qué hablar, de qué compartir”, dijo Sebastián Zurita.

¿Dio detalles de la presencia de Luis Miguel en la boda de Michelle Salas?

En esta misma entrevista, Sebastián fue cuestionado si es que su famoso padre quien sí estuvo en la boda le contó detalles de la presencia de Luis Miguel a lo que el joven actor se limitó a decir que no sabía nada al respecto.

“La verdad no mucho, pero te estaría hablando en vano”, finalizó Sebastián Zurita.

Y es que ha pasado más de un mes del enlace matrimonial entre Michelle Salas y Danilo Díaz y no se ha publicado ninguna fotografía oficial en donde aparezca la novia en compañía de su famoso padre.

