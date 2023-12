Cada quien por su lado

Casi a diario los jerarcas de la alianza opositora tienen oportunidad de recuperar el terreno político en la carrera del 2024 y hacer más competitiva la candidata presidencial, lamentablemente, hacen lo contrario y la desperdician.

El caso más reciente, la renuncia de Samuel Ruiz a la contienda por la presidencia. En vez de capitalizar el acontecimiento para traer a los simpatizantes del gobernador de Nuevo León y a los del Movimiento Ciudadano a la coalición, los ahuyentan con su falta de coordinación.

Cada quien anda por su lado.

Mientras que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, sigue con sus bravatas y el golpeteo contra el ex candidato del MC. “Nadie te descarrilló, te bajaste solo por inexperto, ambicioso y mentiroso”, Xóchitl Gálvez Ruiz anuncia que ha abierto una puerta al diálogo con la dirección del partido.

Después de tildarlos de esquiroles, ahora se ha declarado lista platicar con Dante Delgado y compañía. “Yo le diría al MC –dijo— que, si se trata de construir un proyecto en beneficio de México, yo estoy lista. Yo soy una mujer que escucha”.

Primero golpea y luego extiende la mano.

Formalmente la contendiente de la oposición es coordinadora de la coalición, sin embargo, en la práctica no la dejan coordinar ni le hacen caso. El 23 de noviembre, por ejemplo, anunció que estaba en pláticas con el gobernador de Coahuila, el priista Miguel Riquelme, para integrarlo al equipo.

Pero más tardó en darlo a conocer que el coordinador general de su campaña, el panista Santiago Creel Miranda, en desmentirla, negó que hubiera algún acuerdo de ese tipo. Por el momento, dijo, no hay acuerdo, es especulación pura, nadie ha hablado con él, no ha habido ningún nombramiento.

Por otra parte, parece que a los analistas estrella de la plataforma de Latinus la oposición los dejó fuera o les suspendió los contratos de publicidad porque han arreciado las críticas a Xóchitl y hasta se pitorrean de la precandidata.

En una de sus transmisiones más recientes arremetieron contra la hidalguense.

Cuando Brozo decía que la campaña era cuestión de matemáticas y sumaba 2 y 2 son 4 y 2 son seis y 6 y dos son ocho y 8…. repentinamente se quedó callado y al momento en que Loret de Mola le preguntó que qué le pasaba, el payaso tenebroso contestó que se le fue el pronter, en medio de las risas y carcajadas de los conductores.

Loret exclamó entonces “¡pero si tú tienes mucha chispa hermano, mucha imaginación, si te volviste famoso por eso, ¿cómo es que se te fue el pronter y te quedas congelado?”.

Después cuando Loret le preguntó a Brozo cómo iba la campaña presidencial este comentó que todo mundo sabía que “Claudia es Andrés y que Samuel es Andrés” no se explica cómo es que Gálvez Ruiz no lo supo aprovechar, todo en tono de burla acerca de los desatinos de la abanderada del bloque opositor.

POR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

jlhbip2335@gmail.com