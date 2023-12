Inauguran Terminal Intermodal de GT Logistics

ALTAMIRA, TAM.- El presente martes 05 de Diciembre quedó marcado como un día histórico para el desarrollo económico de la ciudad y puerto de Altamira, con la inauguración de la Terminal Intermodal GT LOGISTICS, una subsidiaria de GT Global. A este evento, asistió el presidente municipal, Armando Martínez Manríquez, quien subrayó su compromiso en la promoción de inversiones para el crecimiento de la urbe.

Enclavada en la Carretera Tampico Mante, Kilómetro 14.5, colonia Miramar, esta terminal abarca una impresionante extensión de 65,000 metros cuadrados. Una imponente nave industrial de 10,000 metros cuadrados es el epicentro de esta nueva incorporación al tejido logístico de la región.

Los dueños y anfitriones, Herman H. Fleishman y Robert A. Fleishman, recibieron a los invitados especiales, autoridades municipales y estatales, reflejando la visión de una terminal que promete ir más allá de los límites convencionales.

Se informó en el evento que con una inversión de 120 millones de pesos, GT LOGISTICS se proyecta como un motor económico, generando 50 empleos directos y 100 empleos indirectos.

La terminal no solo destacó por su magnitud, sino por capacidad para albergar hasta 60 carros ferroviarios. Se detalló que se trata de un modelo de negocio que abarca desde Gate In & Out, Trasvase-cross, almacenaje y maniobras, hasta el resguardo, lavado y mantenimiento del equipo ferroviario.

“Esto se trata de la apuesta por un futuro logístico ordenado, que genere empleos, que genere bienestar. En este gobierno hemos apostado fuertemente a incentivar a la iniciativa privada y se ha respondido adecuadamente, hoy hay bienestar a la vista de todos”, recalcó el presidente.

Este logro no solo impulsó a GT LOGISTICS, sino que reforzó la posición de Altamira como un epicentro estratégico para inversiones, marcando un capítulo clave en el desarrollo industrial de la región.

POR OSCAR FIGUEROA