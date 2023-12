Murió Juan Pablo Adame, senador suplente que padecía cáncer de estómago

MÉXICO.- Murió Juan Pablo Adame, senador suplente y ex diputado federal que padecía cáncer de estómago.

A través de su cuenta de X, su padre Marco Adame, exgobernador panista de Morelos, confirmó la muerte de Juan Pablo:

“Con profundo dolor y esperanza en la vida eterna, unido a su familia, a mi esposa y a mis hijos les comparto que mi hijo Juan Pablo Adame descansa en paz. Damos gracias a Dios por su vida. Nos encomendamos a sus oraciones”.

El 29 de noviembre pasado, la senadora Josefina Vázquez Mota leyó en la sesión del Pleno una carta de Juan Pablo Adame en la que notificaba que el cáncer que padecía había avanzado, por lo que entró en etapa de cuidados paliativos.

El senador suplente de Miguel Ángel Mancera compartió la situación que enfrentaba por sus condiciones de salud.

“Hoy entro a una nueva etapa de mi vida, mis oncólogos han sido muy generosos conmigo, han puesto lo mejor de sí para curarme hasta este momento pero el cáncer no dio tregua. Toca entrar a cuidados paliativos, decidimos tomarlos desde casa, ese espacio de amor y seguridad que hemos construido Eli y yo durante nuestro matrimonio”.

Juan Pablo Adame llevó dos iniciativas al Senado

El pasado 6 de septiembre, Miguel Ángel Mancera cedió temporalmente su escaño a su suplente, Juan Pablo Adame, quien presentó una iniciativa para atender a las familias de quienes padecen cáncer y propuso un punto de acuerdo para que no se recortaran los recursos públicos dirigidos a la atención de la enfermedad.

Cuando tenía 36 años, en abril de 2022, Juan Pablo Adame -entonces secretario técnico de la bancada del PAN en el Senado- dio a conocer que tenía cáncer de estómago y que ese mismo día iba a someterse a una primera cirugía.

En su discurso como senador dijo: “Estoy aquí, dando una batalla por mi vida. El cáncer volvió, he sobrevivido a tres cirugías, a 11 sesiones de quimioterapia y aún me faltan 13 más, pero no me voy a detener, no me voy a rendir”.

Al narrar lo que ha sido de su vida en estos años, el joven panista morelense pidió desde tribuna romper los tabúes que suelen acompañar a quienes sufren de cáncer y, a los que lo padecen, no ocultarse ni avergonzarse por ello. Contó cómo él mismo tuvo que decidir si escondía o asumía públicamente su enfermedad, desde aquel día en el que un diagnóstico inesperado le rompió cualquier plan de futuro.

CON INFORMACIÓN DE ANIMAL POLÍTICO