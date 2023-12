¡Puro cartucho quemado!

Los años que Luis René “El Cachorro” Cantú presidente estatal del PAN en TAMAULIPAS ha tenido en la política de esta entidad, no le han servido de nada.

El tipo sigue igual de burro y tonto para poder palomear candidatos.

Pues es un tipo que se mantiene de rodillas frente a los ex funcionarios del pasado sexenio y sin rebatirles como toda un “agachón” recibe las órdenes de su patrón.

Resulta que prácticamente es un hecho que para la contienda del 2024, en el municipio de Altamira, Ciro Hernández repita nuevamente como candidato a la presidencia municipal por la comuna.

Hay que reconocer que Ciro, no es una mala persona, por el contrario es un tipo de muy buen corazón y que, la verdad, ha ayudado a mucha gente.

Lo malo de Ciro es que padece diarrea bucal y eso le genera muchos problemas, que esperemos haya aprendido de la pasada contienda y en esta ocasión haga un mejor papel, porque repito es una buena persona y algún día puede llegar a ser presidente municipal de Altamira, pero no creo que el 2024 vaya a ser su año.

Y en la fórmula que se orquestó por el bobo del Cachorro, para esta comuna, por órdenes de sus jefes.

Y es casi un hecho que hará fórmula con Víctor Meraz para diputado local, quien por cierto, ya anduvo en el PRI, después se fue el Pan ,se los traicionó y se fue a Morena y ahora ,el traidor, se regresó al PAN después de qué no pudo mantenerse como vividor del sistema con los guindas.

Y la verdad es que se hubieran buscado un arrocito menos quemado y Meraz está chamuscado por la mala fama que tiene como político y la neta no aprovechó los tiempos de bonanza cuándo fue Diputado Local para hacer una estructura y mantener un voto duro a su favor.

Y de relleno metieron a Isaac Rebaj, para una de las diputaciones locales y de esta manera tener cerrada la fórmula para que los panuchos vayan a pelear en el 2024.

El único que puede dar la pelea es Ciro Hernández los otros dos cuates no le van a servir ni para el arranque a los guindas.

Y nuevamente se va a repetir la historia de hace casi tres años Armando Martínez en una esquina y en la otra Ciro pero todas las encuestas y la vox populi señala que Armando se va a mantener al frente de la contienda es decir que va a ganar la reelección:

Y cómo lo van a ganar los Guindos si los panuchos están saliendo con esta batea de babas de sus cartuchos quemados.

EL MUSEO: EJEMPLO DE LIDERAZGO

Ayer fue inaugurado el museo de Tampico que ser ubicado sobre la calle 20 de noviembre con Díaz Mirón la ex Casa Fernández ahora estará albergando parte del tesoro de esta ciudad.

La verdad que este museo es un verdadero ejemplo de liderazgo que tiene el presidente municipal de Tampico Chucho Nader en alianza con los empresarios de esta ciudad ya que el presidente del patronato fue José Ángel García Elizondo un tampiqueño que ama y quiere mucho a su ciudad.

Y con esto se suma otro atractivo más a la zona sur de Tamaulipas con el nuevo museo de TAMPICO.

Sinónimo de qué los empresarios cuando el gobierno está haciendo las cosas bien se hace sinergia y se dan este tipo de resultados que reconocen la labor de la administración porteña

No hay mejor juez de hierro para un gobierno para un municipio que la iniciativa privada y en el caso de esta comuna los empresarios aprueban a Chucho Nader .

Además con esto aumenta la infraestructura turística de la comuna ya contamos con un centro histórico tenemos un una plaza de armas con un kiosco muy singular de esta región.

Y una laguna del carpintero que junto al recinto ferial al centro de convenciones y exposiciones y al Metro forman el corazón turístico de Tamaulipas.

Una vez más TAMPICO brilla y por lo visto seguirá brillando.

Recuerde: ¡No se vale chillar!

POR MARIO ALBERTO PRIETO