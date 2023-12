Así puedes registrarte para el desafío de El juego del Calamar

MÉXICO.- En 2021 fuimos testigos del fenómeno mundial de El Juego del Calamar, una serie coreana que conquistó al mundo entero con su peculiar historia, sin duda nadie se imaginó que la serie de un “simple juego” fuera a cautivar a millones de personas.

Y es que tuvo un gran éxito que los retos que vimos en la serie se volvieron realidad, con la excepción que los concursantes no tienen el trágico final que tuvieron los participantes de la serie original, lo único real y apegado a la historia son los juegos y el preciado premio millonario que solo uno ganaría.

Participar en este juego ya es posible, y si te animas podrás hacerlo, ¿de qué manera? Muy fácil, Netflix ya habilitó una plataforma en la que te puedas registrar, aquí te dejamos el enlace directo para que ingreses.

Una vez que estés en el registro solo tendrás que subir un vídeo tuyo explicando por qué quieres concursar, y qué harás con el premio en caso de ganar. Lo más importante que debes tomar en cuenta es que solo si eres mayor de 21 años puedes registrarte, y además debes contar con un pasaporte vigente.

Attention players, are you ready for the next game? Squid Game: The Challenge is returning for a Season 2! Join the reality competition on https://t.co/rHt0nq0WtI. pic.twitter.com/QOtRDpdtD8

— Netflix (@netflix) December 6, 2023