¿El fin del mundo? captan a miles de langostas volando sobre Mérida

Ciudadanos grabaron el pasado martes, el momento en que los insectos pasaron por varias colonias, el tema se volvió viral y varios citaron los textos bíblicos donde se habla de la invasión de langostas relacionadas con destrucción y castigo.

Una manga de langostas fue captada en la colonia Mulsay al poniente de Mérida.

Si bien los insectos son inofesivos para el ser humano, su presencia representa un peligro para los cultivos de la zona Vídeo: Juan Carlos Chan pic.twitter.com/07M4b2g1LJ — Diario Rompecabeza (@rompemid) December 6, 2023

El avistamiento ocurrió en el periférico de la ciudad y de ahí se extendió a varias colonias como la Gonzalo Guerrero, Chuburna, Villas Oriente y Temozón Norte, todas ubicadas en calles y avenidas del centro de Yucatán.

Temor a las plagas de langostas

Las langostas son mencionadas en varios pasajes de la Biblia, y en algunos casos, se describen como parte de eventos o plagas que tienen significado simbólico o como instrumentos de castigo divino. Uno de los relatos más conocidos se encuentra en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro del Éxodo.

Los textos bíblicos

En el Libro del Apocalipsis, en el capítulo 9, se describe una visión apocalíptica que incluye la aparición de langostas.

“El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Al darle la llave del pozo del Abismo, se abrió el pozo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno; y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Les fue dicho que no hicieran daño a la hierba de la tierra ni a ninguna cosa verde ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Y se les dio permiso, no para matarlos, sino para atormentarlos por cinco meses; y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán; desearán morir, pero la muerte huirá de ellos.”

Libro del Éxodo

En el libro del Éxodo, capítulo 10, se relata una de las 10 plagas que afectaron a Egipto como parte de la historia del Éxodo, donde los israelitas liderados por Moisés buscaban ser liberados de la esclavitud. La séptima plaga es la de langostas.

Según el relato bíblico, Dios envió langostas a Egipto como castigo por la negativa del faraón a liberar a los israelitas. Estas langostas devastaron los cultivos y fueron un desastre para la agricultura.

La interpretación de estos eventos puede variar según las creencias religiosas y las perspectivas teológicas. Algunos consideran estos relatos como eventos históricos y literalmente enviados por Dios como castigo, mientras que otros los ven desde un punto de vista simbólico o alegórico.

Es importante tener en cuenta que la interpretación de textos religiosos puede variar entre diferentes tradiciones y creencias, y estas historias a menudo se interpretan en un contexto religioso y espiritual más amplio.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR