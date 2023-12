El presidente López Obrador eligió a Lenia Batres Guadarrama como la nueva ministra de la corte

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador eligió a Lenia Batres Guadarrama como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para sustituir a Arturo Zaldívar, quien renunció el pasado 7 de noviembre, confirmaron fuentes de la Secretaría de Gobernación.

La designación de Lenia Batres Guadarrama se da luego de que el Senado rechazara ayer por segunda ocasión la terna que envió López Obrador para que los legisladores eligieran quién ocuparía la vacante que dejó Arturo Zaldívar, con lo que por primera vez en 106 años el jefe del Ejecutivo nombró directamente a la nueva integrante del máximo tribunal.

En el Senado se requería mayoría calificada para la designación, por lo que Morena buscó construir acuerdos con las diversas bancadas, pero para la noche de este miércoles el bloque opositor anticipó que su voto sería en contra.

El presidente López Obrador adelantó en su mañanera que este mismo jueves elegiría la nueva ministra y destacó que las tres integrantes de la terna “son muy buenas” y mujeres con principios.

“Hoy mismo vamos a resolver porque la verdad las tres son muy buenas, son de primera y tengo nada más que pensar quién puede ser. Sí me meten en un predicamento, ¿no?, pero afortunadamente sé la ventaja que tengo, son mujeres con principios, son mujeres con ideales, están a favor del pueblo, de la justicia, no están al servicio, como otras autoridades del Poder Judicial, de los potentados. No son mujeres sin criterio o sin ideales, son mujeres con convicción”, dijo previo a hacer su selección.

¿Quién es Lenia Batres Guadarrama, la nueva ministra de la Corte?

Lenia Batres Guadarrama, la nueva ministra de la Corte, es licenciada en Derecho por la UNAM y cuenta con diversos diplomados: Ciencia Política, Estudios Parlamentarios y Estudios Electorales.

Es hermana del actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, con quien formó parte de los miembros fundadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Antes de ser elegida por López Obrador como ministra de la Corte, se desempeñaba como Consejera Adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica.

