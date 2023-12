César Bono gana demanda a inquilina que se negaba a pagarle la renta

César Bono es uno de los actores más queridos en la pantalla chica, por ello, fanáticos y otros famosos no dudaron en brindarle su ayuda ante el problema que enfrentaba por una mujer que se negaba a salir de su casa y pagarle renta. Al respecto, el histrión señaló que el caso está a su favor y la inquilina podría ir a prisión de hacer caso omiso a las autoridades.

Caso de César Bono

Fue a finales de noviembre pasado que el actor del programa “Vecinos” compartió un alarmante video en redes sociales donde implora por ayuda, pues una mujer, de nombre Jessica López Rivera, ocupaba una de sus propiedades desde hace un año y se negaba a pagarle la renta. Tras el grito de ayuda de Bono, la inquilina presentó una denuncia en su contra por amenazas.

“No tengo el tiempo ni la salud para seguir en pleito con esta señora. La casa es mía y de nadie más, ella vive sin pagar renta desde hace más de un año. Pido su ayuda a toda la gente que me haya visto trabajando desde hace 50 y tantos años, yo soy actor y jamás le he robado cinco centavos a nadie y a mí me están robando desde más de un año”, explicó en aquel momento el actor.

César Bono gana demanda

En entrevista para el matutino “Sale el Sol”, César Bono reveló que gracias al apoyo mediático que recibió el caso dio un giro a su favor y ahora la mujer debe desocupar el inmueble en un tiempo que ya fue determinado, de lo contrario podría ir a prisión.

“Recibí tal apoyo que ya perdió el caso la señora, ya van a tener que salir, va a tener que pagar (…) Yo no sabía, pero legalmente yo no podía forzarla a que me pagara hasta que la echara fuera, ahora que ya va a tener que dejar la casa o me paga o se va a la cárcel. Lo siento mucho, Jessica, pero pagas o hay cárcel, así con las leyes”, dijo el actor.

