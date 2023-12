Esta es la razón por la que ya no existen los chocolates Wonka

La mercancía que acompaña al lanzamiento de la nueva precuela de “Wonka” ha dejado a los fanáticos con un sabor agridulce al notar la ausencia de las icónicas barras de chocolate Wonka, aquellas que escondían los codiciados billetes dorados en la película original… y aunque en México se “venden” en los puestos de productos importados, muy probablemente sean piratas.

A pesar de la variedad de productos que ofrece la nueva línea, que incluye pasta de dientes Wonka, panqueques Wonka y relojes de alta gama con la marca, las clásicas barras de chocolate brillan por su ausencia. Esta situación ha generado frustración entre los consumidores, algunos de los cuales expresaron su decepción en las redes sociales.

Alexandra Barrera, una consumidora frustrada en Estados Unidos, compartió su experiencia en TikTok después de varios intentos fallidos por encontrar las codiciadas barras de chocolate.

Su intención era esconderlas como sorpresa navideña para sus hijos. Ante la dificultad de hallarlas, Barrera optó por comprar etiquetas de la Wonka Bar en Amazon y fabricar las suyas.

La emblemática barra de chocolate, con su diseño llamativo y extravagante, es un elemento distintivo de la película clásica de 1971 “Willy Wonka & la Fábrica de Chocolate”, protagonizada por Gene Wilder. Sin embargo, la historia de la Wonka Bar como producto ha experimentado altibajos, incluyendo la transferencia de derechos entre compañías y la decisión actual del estudio Warner Bros., encargado de la nueva precuela “Wonka”, de prescindir de las famosas barras de chocolate.

See these? I miss this candy, the actual Wonka bar. If there's one candy I'm nostalgic for, it's this. pic.twitter.com/HDt0N8nseV

¿Por qué no hay barras de chocolate Wonka originales?

La nueva película sigue las raíces de Willy Wonka desde su infancia hasta convertirse en el mágico creador de dulces. Aunque los dulces aparecen en colores brillantes y listos para comer en la pantalla, las clásicas barras de chocolate están completamente ausentes.

La historia de la Wonka Bar se remonta a la década de 1970 cuando Warner Bros. vendió los derechos de los dulces “Wonka” a la empresa de cereales Quaker para financiar la película de 1971. Una versión exitosa de la Wonka Bar llegó en 1976. Posteriormente, en 1988, la marca Wonka fue adquirida por Nestlé.

A pesar de un aumento en la demanda tras el lanzamiento de la versión cinematográfica de 2005, “Charlie y la Fábrica de Chocolate”, la producción de Wonka Bars se suspendió en Estados Unidos. En 2018, la chocolatera italiana Ferrero —que también fabrica los Huevos Kinder y la Nutella— compró la marca de confitería Wonka de Nestlé, y las barras Wonka ya no estaban disponibles en Estados Unidos.

Por ello, productos como los Nerds y los SweeTarts, aunque se siguen fabricando, ya no tienen el logo de Wonka. Y pese a que se venden en Reino Unido, también se han reportado casos de chocolates Wonka “piratas”.

La nueva película precuela, protagonizada por Timothée Chalamet como una versión joven del excéntrico fabricante de dulces, optó por prescindir de las Wonka Bars. Robert Oberschelp, director de productos de consumo global de Warner Bros. Discovery, explicó a The Wall Street Journal que querían centrarse en la narrativa de la nueva película en lugar de hacer un guiño a elementos nostálgicos de la versión anterior.

Como alternativa, se ha introducido un nuevo producto: un huevo de chocolate con figuras de “Wonka” no comestibles en su interior. Este huevo Kinder Sorpresa de Ferrero refleja la forma ovalada de varios chocolates nuevos presentados en la precuela.

we are all talking so much about wonka but not NEARLY enough about the crime? of launching a movie about chocolate? without LAUNCHING A CHOCOLATE PRODUCT TIE-IN???? i can't be the only '90s kid absolutely FURIOUS that i still can't buy one of these wonka bars pic.twitter.com/FU0Kxy1zty

— emma lord (@dilemmalord) December 17, 2023