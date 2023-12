‘Eterna Navidad’, el disco para recordar en estas fiestas decembrinas está en Spotify

Diciembre llegó y eso significa que la época de escuchar villancicos por todos lados también está aquí. Aunque las canciones navideñas más famosas son en inglés, tal y como “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey, los villancicos en español también son un clásico.

“Mi burrito sabanero”, “Los peces en el río”, entre otras nunca faltan en las posadas o en las reuniones navideñas, así como el disco de villancicos Eterna Navidad, que seguramente muchos escucharon cuando eran niños.

¿Quiénes participaron en Eterna Navidad?

Eterna Navidad es un disco navideño que salió a la venta en 1986 y contó con la participación de importantes artistas que en ese momento tenían grandes éxitos y por ende, eran muy populares.

Debido al nombre del disco y demostrar unión en la época navideña, los artistas conformaron un grupo que se hizo llamar La hermandad.

Esta agrupación estaba conformada por Mijares, Tatiana, Daniela Romo, Arianna, Pandora, Denise de Kalafe, Óscar Athie, Yuri y Hernaldo Zúñiga.

Cada uno de los cantantes interpretó un tema del disco, el cual contenía 10 canciones. “Ven a cantar” es la melodía principal del álbum y el cual fue interpretado por todos los artistas que conformaban La hermandad.

En el 2003 se lanzó una nueva versión de Eterna Navidad que contenía unos bonus tracs, los cuales fueron interpretados por Laura Flores, Myriam Hernández, Bárbara, Ángela Carrasco, Franco, Ivana Morando, Postdata y Raphael.

¿Qué villancicos contiene Eterna Navidad?

• Ven a cantar- La Hermandad

• Campanas navideñas- Tatiana

• Adeste Fideles- Mijates

• Blanca Navidad- Daniela Romo

• El niño del tambor- Arianna

• Los peces en el río- Pandora

• Arre borriquito- Denise de Kalafe

• La Marimorena- Óscar Athie

• Campana sobre campana- Yuri

• Los campanilleros- Hernaldo Zúñiga

Para el bonus track, los villancicos eran:

• Ven a casa-Laura Flores

• Campanas de plata- Myriam Hernández

• Juntos esta Navidad- Bárbara

• Alma de Navidad- Ángela Carrasco y Franco

• Una pregunta a Dios- Ivana Morandi

• Viva el amor, viva la paz- Postdata

• La canción del tamborileo- Raphael

Eterna Navidad se encuentra disponible en Spotify, además que también en YouTube.

