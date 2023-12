Yordi y Franco se burlan del brote psicótico de Richie O’Farrill

Durante las últimas horas los nombres de Yordi Rosado y Franco Escamilla han encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales y esto se debe a que ambas celebridades se convirtieron en blanco de fuertes críticas por haberse burlado del brote psicótico que por el que atravesó el famoso standupero, Ricardo O’Farrill, hace unos meses atrás, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos acerca de esta polémica.

Estos comentarios de Yordi Rosado y Franco Escamilla fueron vertidos durante una charla que sostuvieron para el programa de YouTube llamado “La Entrevista” del exproductor de “Otro Rollo” y el tema salió a colación porque el titular de “La Mesa Reñoña” comentó que en 2024 realizará la fiesta de XV años de su hija, Azul y fue aquí donde comenzaron las burlas.

El encargado de soltar el primer comentario fuerte fue Yordi Rosado pues para empezar señaló que los integrantes de “La Cotorrisa” serían los chambelanes y que Carlos Ballarta sería el presentador oficial del evento y que Ricardo O’Farrill estaría en la puerta de la fiesta tocando para que lo dejaran entrar, tal y como ocurrió en la boda de Mau Nieto, evento que marcó el inicio de la crisis de salud mental por la que atravesó.

Ante las palabras de Yordi Rosado, el comediante también conocido como “El Diablo”, soltó una carcajada y señaló que él sí lo dejaría pasar a su evento pues de lo contrario “empezaría a hablar”, además, señaló que una vez que estuviera en la fiesta le daría a “oler un trapo” para que se durmiera y pudieran tenerlo bajo control.

Tras estos comentarios, Yordi Rosado le mandó saludos a Richie O’Farrill, a quien tuvo como invitado en su programa hace unas semanas, por su parte, Franco Escamilla siguió con las bromas y le pregunto al exparticipante de “¿Quién es la máscara?” si no había tenido problemas con “El Master del Caos” y si no le había pisado las botas, haciendo referencia al pleito con Daniel Sosa.

Tunden en redes a Yordi Rosado y Franco Escamilla tras burlas a Ricardo O’Farrill

Como era de esperarse, los comentarios vertidos por Yordi Rosado y Franco Escamilla no pasaron desapercibidos en redes sociales y las críticas no se hicieron para ambas celebridades, cuyas palabras fueron tachadas de mal gusto pues más de un internauta aseguró que no se debería bromear con un tema tan delicado como el de la salud mental, incluso, algunos internautas señalaron que en su momento “El Diablo” había señalado que no haría bromas sobre el tema por respeto, lo cual, evidentemente no cumplió.

Pese a las críticas que recibieron, Yordi Rosado y Franco Escamilla han preferido mantenerse en silencio y se desconoce si piensan salir a ofrecer declaraciones al respecto, mientras que Richie O’Farrill tampoco se ha pronunciado sobre las burlas en su contra.

