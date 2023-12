Casi 3 décadas como oficial motorizado

TAMPICO, TAM.- En el marco del día del agente de tránsito, los integrantes de la dependencia municipal celebraron este día.

Héctor Rodríguez Silva, encargado de la Secretaría de Tránsito y Vialidad de Tampico lleva casi tres décadas trabajando en lo que más le apasiona.

Dijo que el compromiso está con la ciudadanía, quienes circulan por la ciudad todos los días.

“Este año cumplo 27 años de servicio dentro de la corporación de tránsito, me gradué como oficial motorizado en la academia de policía”.

Rodriguez Silva, también conocido como “Kit” es un oficial motorizado que ha entregado su vida a la corporación, portando con orgullo su uniforme.

“Me he sentido muy contento por mi trabajo, la gente dice que debes trabajar en donde estés a gusto, donde estés contento y yo siempre he dicho que a mí me pagan por lo que me gusta”.

Los agentes de vialidad trabajan todos los días y a todas horas.

“Hoy se festeja pero también tenemos compromisos con la sociedad, nos tocan guardia de trabajo y van a descansar a los que le toque por horario”.

En este sentido, refirió que aún y en las fechas decembrinas cuando la familia se reúne para celebrar, ellos salen a trabajar cumpliendo con su deber.

