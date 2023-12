¿Un mapache como regalo?, piden no regalar animales silvestres en Navidad

En la zona sur de Tamaulipas, se ha registrado que algunas personas regalan en navidad animales silvestres como los mapaches.

La activista Marisol Marín, hizo un llamado a la gente para que evite dicha práctica y en caso de regalar un perro o un gato, el lugar donde vaya a vivir cumpla con las dimensiones requeridas.

“Se regalan cachorros de perro y de conejo, no son juguetes y los animales silvestres no son mascotas, regalar tejones, mapaches no es sano, los únicos domésticos son los perros y gatos”.

Aunque tengamos en la casa -dijo- una iguana, un tejón y un mapache no son mascotas y es una práctica que se presenta en esta época de navidad y fin de año.

“Recordemos que la población de mapaches ha crecido, pero no es hábitat de estos animales y las crías también son agresivas”.

Los mapaches se han convertido en un ícono de sitios turísticos como Playa Miramar, en las escolleras viven más de 200 ejemplares.

Para Marisol Marín, el problema no es la edad del animal, sino que no debe estar sujeto a ser un regalo, ni mucho menos a estar cautivo porque no son mascotas.

Enfatizó que en el caso de los perros, cuando son cachorros están bien atendidos por las familias, pero al momento de crecer se convierten en un problema y los abandonan en áreas verdes o recreativas de la región.

Óscar Figueroa/La Razón