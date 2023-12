Los niños verdes le roban al PT

Hablar del Partido del Trabajo en Tamaulipas es hablar de mediocridad, de paleros de un partido polìtico comparsa y sin rumbo.

Que ha subsistido de migajas que ha recibido de otros partidos políticos, como en este caso que para su buena suerte, va en alianza con Morena.

En la zona sur de Tamaulipas este partido se ha dedicado a patear el bote y de esta manera logró 5 regidurías, aunque parezca de Replay, este partido tiene Five ediles en los cabildos de Tampico, Madero y Altamira.

Digo, que no tener nada, es lo mismo, pues son ciegos, sordos y mudos, creo que un costal de papas es más productivo y rentable que ellos, pues no han hecho nada a favor del pueblo.

En el caso del municipio de la comuna Industrial los ediles son: Goyita Puga y Edgar Medina Magaña, quien es el presidente de la Comisión de Comapa y nunca lo hemos visto en la dependencia ni siquiera barriendo o trapeando, digo para que de alguna manera desquite su salario.

En la comuna porteña, no está mejor la cosa, pues Leticia Hernández, con todo respeto, ha pasado totalmente desapercibida, lo único que sabemos es que cada día 15 y 30 del mes, cobra su salario.

Pero la burla de burlas está en la urbe petrolera donde llegó una familia completa incrustada en el cabildo, se trata de Alejandro Morales, quien es la persona que se ostenta como líder de este partido que no tiene ni oficina ni secretaria, no gastan ni 10 pesos mensuales para regalar chicles a nombre del Partido del Trabajo.

El suplente de Alejandro Morales es ni más ni menos que su hijo de nombre Alexis Iván Morales, y la segunda persona que ocupa la segunda posición de este partido en el cabildo maderense es Greyci Belinda Álvarez García.

Greyci es esposa de Alejandro Morales y mamá del edil suplente, Iván Morales, ósea, hasta ahí llevamos a la mamá, al papá y al hijo en el cuerpo colegiado de esta ciudad del sur de Tamaulipas.

Y para acabar de rematar, la suplente de la señora Greyci, es quien lleva por nombre Alejandra Morales Alvarez, ósea, hija del matrimonio y hermana de Iván Morales, de esta manera utilizan al PT para burlarse de la inteligencia de las pocas personas que votan por este partido que no sirve para nada más que para generar vividores de la política.

Este tipos de casos no deben de pasar y no se debe de permitir que se vuelvan a repetir, por que, por eso la ciudadanía no cree en los partidos y en los políticos, por que sólo son utilizados para un bien personal y no el común.

Los regidores, Alejandro Morales y su esposa Greyci, han pasado totalmente desapercibidos, son los clásicos gasparines , ósea, que nunca van a trabajar, si ustedn los googlea, en lugar de aparecerle que realizaron una jornada o una declaración cuestionando el gasto público, sólo brotan las notas sobre el escándalo que protagonizó su hijo, el regidor suplente, al presuntamente golpear a una joven de nombre Liliana.

Fuera de esta nota policiaca, no hay nada más, no hay trabajo, no hay resultados, nada de nada, el matrimonio se la ha llevado muy “papita” cobrando y sin

trabajar.

Los “suspirantes” deben de mostrar su compromiso con la ciudadanía y comprometerse a no incluir en sus planillas a gente que no tiene el don de servir y que sólo ve a una regiduría como un “golpe de suerte” para estar becado por tres años, cobrando sin hacer nada.

Pues creen que solo con acudir a “calentar” la silla, es más que suficiente, para ganarse su sueldo, pero no son nada productivos, al contrario sólo hacen obesa la nómina, pues los tres cabildos de la zona sur nos cuestan más de 2 millones de pesos el pagarles sus salarios.

Y, repito, no son nada productivos para la ciudadanía, sólo uno que otro se salva, pero la mayoría no sirven para este show.

Por eso es que seguramente la Alianza Morena -PT y partido del Tucán, ya abrieron los ojos, y los niños verdes les van a robar una posición a los del PT, y en realidad no deberían darles ninguna, pues no aportan nada.

Se van a quedar con la mitad que tenían de gratis, por que yo le apuesto unas palomitas, unos takis y una coca de dos litros, que solos no sacan ni 500 votos.

¿DONDE ESTÁN LOS SUSPIRANTES DEL SUR?

Todo parece indicar que varios de los que suspiran por un cargo público en la zona sur de Tamaulipas, han hecho una pausa y se nos fueron de vacaciones a pasar la navidad y el año nuevo.

Van a recargar pilas para poder llegar a la meta, que es el mes de enero, para que empiece a salir humo guinda y azul para las alcaldías de Tampico, madero y Altamira.

Recuerde: ¡No se vale chillar!

POR MARIO ALBERTO PRIETO