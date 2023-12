Por carga tributaria y falta de créditos, cierran negocios en el centro

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La pesada carga tributaria y la falta de créditos, orillan a negocios pequeños y medianos del centro de Tampico a cerrar sus puertas.

Se estima que de los mil 500 establecimientos que hay en esa zona del municipio y parte de la avenida Hidalgo, entre el 10 y el 15 por ciento están cerrados.

Uno de los negocios que bajó recientemente sus cortinas es el ubicado en la calle César López de Lara con Altamira.

Su giro era de comida rapida, en este caso pollo frito, igual al del anterior que era Cheff Chicken.

En esa área son varios los locales que tienen colocados anuncios de Se Renta.

Algunos llevan meses o más tiempo sin ser ocupados.

Rosa Edith Deantes Martínez, integrante de la ARCIM, precisó que los impuestos están estrangulando cada vez más al sector empresarial.

“Estas reformas que hicieron a inicio del nuevo gobierno pues realmente no nos permiten crecer más, al contrario, es mucha la carga tributaria que tenemos aunado a las reformas que estan habiendo en el aspecto laboral, también nos afecta, tampoco se han abierto los espacios para apoyos al pequeño y mediano comercio en cuestión financiera, desgraciadamente incluso muchos estamos en el mentado buró y muchos veces no sabemos porqué si no debemos”, destacó.

Al no tener acceso a créditos bancarios, los comerciantes se ven obligados a pedir préstamos donde los intereses son muy altos.

Lo que requieren, explicó, son financiamientos flexibles y más cómodos para el comercio.

“Están cerrados los créditos para los pequeños negocios, son créditos personales que son caros, no hay un plan de financiamiento adecuado a los negocios pequeños, entonces eso hace que uno tenga que obtener los créditos ahora sí que lo que tienen de mercancía los bancos y la verdad es muy cara, después caemos en problemas de endeudamiento que no hay otro remedio más que cerrar”, detalló.

Lamentó que en ocasiones tengan que cerrar sus puertas negocios que tenían muchos años en la zona.

Por Benigno Solís/La Razón