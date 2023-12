¡Viva ANLO!

El mega proyecto aeroespacial del presidente Andrés Manuel López Obrador aterrizó al noreste de México, en Tamaulipas. Se trata de la firma Mexicana de Aviación que despegó del AIFA (Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”), para aterrizar en esta entidad del país considerada por los Estados Unidos como de alto riesgo.

Desde hace algunos años el presidente mostró su interés por rescatar dicha marca de la aviación, y finalmente este 26 de diciembre se concretó lo que para el mandatario es un “rescate”, “todo un acontecimiento tras el gran atraco del periodo neoliberal”, subrayó López Obrador.

Mexicana fue una de las líneas más antiguas del mundo por su fundación en 1921, y significó la más longeva del país, incluso, su primera ruta fue la México-Tampico, escala en Tuxpam, Veracruz; es decir ya se cumplieron 102 años desde aquel 30 de agosto que fue su primer surcado por los aires, por eso, Tampico es la cuna de la aviación comercial, explicó el historiador tamaulipeco Baldemar Mijangos Arredondo. Con este antecedente, la Compañía Mexicana de Transportación Aérea (de 1921 a 1924), se convirtió en la cuarta empresa aérea del mundo, pero siendo la primera del Norte de América. Después la Compañía Mexicana de Aviación (a partir de 1924) siguió siendo la reina de los aires nacionales desde Tampico, por hallarse en el Puerto durante décadas su oficina matriz.

Y ahora el gobernador tamaulipeco Américo Villarreal Anaya dio la bienvenida la mañana de este 26 de diciembre de 2023 al primer vuelo de Mexicana de Aviación que aterrizó en el aeropuerto “Gral. Pedro José Méndez”, de Ciudad Victoria, desde donde el mandatario local expresó sus deseos para que la llegada de la nueva aerolínea contribuya al desarrollo de Tamaulipas.

El gobernador saludó personalmente a los 50 pasajeros que descendieron del Embraer 145, que despegó del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”; una remodelación arquitectónica del cuatroteismo decadente.

Fue una ceremonia de ida y vuelta, posterior del aterrizaje, el jefe tamaulipeco junto al capitán Víctor Montiel Monsalvo, administrador entrante del aeropuerto, cortó el listón inaugural teniendo a sus espaldas la aeronave de Mexicana, que minutos más tarde emprendió el vuelo de regreso al AIFA.

Este vuelo significa una rápida respuesta de AMLO al turismo y los negocios en Tamaulipas, al considerar de inmediato la conectividad y presencia de Mexicana de Aviación con el corazón tamaulipeco.

La empresa informó que por el momento Mexicana de Aviación ofrece viajes desde el AIFA a las ciudades de Tijuana, Monterrey, Mazatlán, Guadalajara, Puerto Vallarta, Ixtapa-Zihuatanejo, Acapulco, Ciudad Victoria, Campeche, Mérida, Villahermosa, Palenque, Tulum y Chetumal.

En la intimidad… Mexicana, “seguirá siendo la primera”, así recita su slogan, sin embargo, ayer que hice por comprar el vuelo Ciudad Victoria-CDMX, para que mi tía se fuera de regreso a su casa, la página de la aerolínea sólo me dio opción de viajar desde: Campeche, Chetumal, Mérida, Monterrey, Mazatlán, CDMX, Puerto Vallarta, Tijuana y Tulum, y no, no me deja salir desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, y mucho menos de la capital del país para acá; ojalá pronto resuelvan este problema de la página.

Por David Ed Castellanos Terán

davidcastellanost@hotmail.com

@dect1608