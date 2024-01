Jennifer Lopez y Ben Affleck son captados discutiendo en vísperas de Año Nuevo

El drama de Fin de Año suele existir hasta el las mejores familias, fue así como en redes sociales se viralizaron las fotos de Jennifer Lopez y Ben Affleck en una acalorada discusión mientras compraban joyas en San Bartolomé, Francia.

Cabe recordar que “Bennifer” se volvió a dar una oportunidad en el amor en 2021 cuando se les volvió a ver juntos luego de que en 2004 rompieran su relación y en consecuencia, su compromiso. Todo ha sido miel sobre hojuelas, aunque parece que una de las parejas favoritas entre los famosos también discute como cualquier persona.

Jlo y Ben Affleck se encuentran de vacaciones en Gustavia, la capital de San Bartolomé, en Francia y fue mientras se encontraban en una joyería donde se pudo ver que hubo un momento de tensión entre la icónica pareja.

Estaban viendo costosas joyas e incluso el actor de 51 le ayudó a la cantante de 54 a probarse algunos accesorios cuando poco después comenzó una discusión y en las fotos, el actor luce molesto, se lleva una mano a la cabeza y luego una la levanta con una expresión de reclamo, mientras que Lopez evita hacer contacto visual con él.

Why does Ben Affleck always look like this with wife, Jennifer Lopez? 🙁🤨 pic.twitter.com/omReBGiPbx

— Sabrina Smolders 🦋🌹 (@SabrinaSmolders) December 31, 2023