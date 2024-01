Cuando los perdedores de elecciones fingen ser los ganadores

Más de dos meses después de la victoria decisiva de los partidos prodemocracia en las elecciones generales de Polonia, Donald Tusk, líder de la oposición, rindió juramento como primer ministro. Inicialmente, Mateusz Morawiecki, su predecesor en el partido populista de derecha Ley y Justicia (PiS), había sido reelegido por el presidente Andrzej Duda, en deuda con el PiS, con el pretexto de formar gobierno. Como era de esperar, no logró ganar el voto de confianza del parlamento.

Esta táctica dilatoria es parte de una preocupante tendencia en las elecciones democráticas, en la que el partido perdedor se niega a aceptar la derrota. Pero existen estrategias mucho más sutiles para negar los resultados electorales. Se les persigue silenciosamente en las oficinas. Los protagonistas no son milicianos ni hooligans, sino abogados inteligentes que llevan las reglas del juego al límite, lo que los académicos llaman “legalismo autocrático”.

Si bien los nuevos gobiernos nunca comienzan con una pizarra en blanco, pueden hacer tres solicitudes legítimas a las administraciones salientes: no hacer nombramientos de última hora ni compromisos políticos y no hacer cambios estructurales que disminuyan los Poderes del cargo.

Los populistas de derecha de Polonia lograron mantener su control sobre las palancas del poder tomándose el tiempo máximo permitido por la ley. Duda esperó todo lo que pudo para nombrar un primer ministro. Morawiecki, a su vez, retrasó hasta el último momento posible la presentación de su gobierno ante el Sejm (la cámara baja del parlamento).

Acompañando estas medidas hubo una letanía de acusaciones por parte del líder del PiS, Jarosław Kaczyński, quien afirmó que las elecciones habían sido manipuladas y robadas por fuerzas externas (especialmente Alemania). Además, se quejó de que la UE buscaba reemplazar el Estado polaco con un territorio donde residen los polacos, pero que está gobernado por Bruselas o, en última instancia, Berlín.

Durante el tiempo que su presidente títere le dio al PiS, el partido nombró a leales para puestos en agencias y comisiones estatales. Será prácticamente imposible destituir a estas personas, incluso si le hacen la vida difícil a Tusk, porque sus nombramientos no fueron técnicamente ilegales.

El gobierno del PiS también invirtió dinero en fundaciones e institutos que promovían sus causas favoritas, incluida la “herencia cristiana” y el nacionalismo. Lo que es más inquietante son los cambios de última hora en el sistema judicial, que incluyeron la reducción del requisito de quórum para las decisiones judiciales; garantizarán que los jueces nombrados por Duda probablemente prevalezcan en los próximos años.

Sin duda, los partidos sin tendencias autocráticas también han tendido trampas políticas a sus sucesores, aunque generalmente antes de convocar una elección que esperan perder. A pesar de ser injustas, estas trampas pueden detectarse y, en teoría, eliminarse. Mucho más desafiantes son las situaciones en las que los cambios estructurales incapacitan a los ganadores de las elecciones.

¿Qué se puede hacer para detener a los autócratas legalistas? Para empezar, las nuevas reglas podrían dificultar la aprobación de citas de último momento. Por supuesto, como ocurre con tantas medidas para salvaguardar la democracia, el problema es que las reglas presuponen lo que deben garantizar. En 2016, los republicanos del Senado de Estados Unidos argumentaron que un presidente ya no debería nominar jueces para la Corte Suprema en un año electoral, sólo para dar un giro radical cuando tuvieron la oportunidad de instalar a su propio candidato justo antes de las elecciones de 2020.

Los gobiernos salientes —que en realidad son administraciones provisionales— deberían estar obligados a brindar oportunidades adicionales para debatir la legislación. Esto frenaría cualquier cambio y proporcionaría la publicidad que tanto se necesita, aunque, como hemos aprendido por las malas en los últimos años, la transparencia por sí sola no bastará: los aspirantes a autócratas, especialmente los que siguen estrategias legalistas, simplemente se están volviendo demasiado descarados.

Pero no podemos avergonzarnos en absoluto, a menos que sepamos lo que está haciendo un gobierno saliente. Los partidos de la oposición, incluso la sociedad civil pueden al menos hacer frente a los perdedores que pretenden ser ganadores. Después de todo, tienen a la mayoría de su lado.



POR JAN-WERNER MUELLER

Copyright: Project Syndicate, 2023

www.project-syndicate.org